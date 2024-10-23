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Пенсионный фонд мигрирует с IBM DB2 на PostgreSQL. Для импортозамещения выбрана компания, заработавшая миллиарды на контрактах ПФР

Пенсионный фонд отказывается от IBM DB2 в пользу PostgreSQL в системе персонифицированного учета. Для проведения импортозамещения ПФР выбрал поставщика, который много лет выполнял госконтракты организации.

Миграция на PostgreSQL

Как выяснил CNews, Пенсионный фонд России переводит свою систему персонифицированного учета с СУБД IBM DB2 на отечественный PostgreSQL.

Напомним, что IBM является американской компанией, которая ушла из России в начале июня 2022 г., после начала специальной военной операции. Из-за данного ухода у отечественных компаний полностью пропал доступ ко всем обновлениям софта и приобретению продукции компании в принципе. Также IBM больше не поддерживает свое ПО и оборудование на территории России.

Главной целью импортозамещения является повышение надежности и безопасности системы.

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Image by Carson Masterson on Unsplash
Пенсионный фонд переходит с IBM DB2 на PostgreSQL

Тендер на перевод появился на сайте госзакупок 6 сентября 2024 г. Поставщика выбрали уже 25 сентября того же года. Им оказалась московская компания ООО «Софт компани», которая занимается разработкой программного обеспечения. За работу подрядчику заплатят 140 млн руб. CNews отправил запрос в ПФР для выяснения подробностей перехода и ожидает ответов.

Подробности тендера

Работы по импортозамещению рассчитаны на срок немногим больше года: с 10 октября 2024 г. по 5 декабря 2025 г. За данный срок подрядчику необходимо перенести с IBM DB2 на PostgreSQL базы данных из большинства региональных офисов Пенсионного фонда. Работы будут проводиться в московском отделении фонда.

Судя по тексту технического задания к тендеру, на данный момент система персонифицированного учета фонда работает на сервере IBM iSeries. iSeries — линейка серверов IBM для малых и средних предприятий на базе 64-разрядных RISC процессоров. О замене самого сервера в техническом задании не упоминалось. Любопытно, что в апреле 2024 г. фонд искал мейнфреймы IBM Z-серии, так как на то время их ПО не поддерживало работу с другими устройствами.

В техническом задании также указано, что большая часть системы развернута на ОС Windows, также упомянуто, что при переносе системы на PostgreSQL будет осуществлен переход на отечественный Linux.

О выбранном подрядчике

ООО «Софт компани» с 2015 г. занимается разработкой компьютерного ПО. По данным сервиса «Контур.Фокус» на момент написания данного материала в компании работает 160 человек.

По данным того же сервиса, компания выполняет госзаказы Пенсионного фонда с 2015 г. За все время участия в госзакупках «Софт компани» участвовала в 109 госзакупках из них 106 в закупках ПФР. Успешных контрактов 69 успешных, на них компания заработала более 4 млрд руб.

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PostgresPro

За 2024 г. компания заключила с фондом еще два контракта. На сопровождение ПАКов ПФР, суммой 112 млн руб. И на сопровождение ИС «Материнский капитал», суммой 151 млн руб. А самый крупный по сумме контракт был заключен с ПФР в 2022 г. «Софт компани» выполнял работы по по сопровождению программного обеспечения программных комплексов и программно-технических комплексов и интеграции с государственной информационной системой «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере».

Компания принадлежит трем физлицам Скоморохову А.Г, Зайцеву М.Ю и Аносовой Е.А. При этом все трое являются совладельцами другой ИТ-компании ООО «Амтел-Софт». В разделе госзакупки сайт «Контур.Фокус» показывает, что за период с 2019 по 2024 гг. компания выполняла только госзаказы Пенсионного фонда. Всего было заключено 20 контрактов, крупнейший из которых на сумму 149 млн руб.

Антон Мушинский

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