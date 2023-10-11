Программный продукт от «Диасофт» оптимизирует работу с платежными реестрами ПФР

Компания «Диасофт» разработала новый программный продукт «Обработка платежных реестров ПФР» в составе платформы развития Digital Q.Consumer. Продукт автоматизирует электронный обмен документами с территориальными подразделениями ПФР, зачисления пенсий и других социальных выплат на счета получателей. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Основные функции продукта «Обработка платежных реестров ПФР»: загрузка и обработка списков на зачисление пенсий и других социальных выплат на счета получателей. квитование списка на зачисление с платежным документом, поступившим из ПФР; загрузка и обработка входящих сообщений: уведомлений ПФР о расхождении сумм расчетных документов и электронных реестров при отзыве, подтверждений о прочтении отчетных документов о доставке пенсий, уведомлений при зачислении, уведомлений о расхождении сумм расчетных документов и электронных реестров при зачислении; формирование исходящих уведомлений: подтверждений о прочтении массивов со списками на зачисление, уведомлений банка о расхождении сумм расчетных документов и электронных реестров; контроль и мониторинг статуса обработки загруженных платежных реестров, записей реестров и платежных документов на зачисление и возврат.

Благодаря реализации в микросервисной архитектуре программный продукт «Обработка платежных реестров ПФР» имеет высокую производительность и гибко масштабируется. Он легко встраивается в ИТ-ландшафт организации, интегрируется с расчетными системами любых вендоров для формирования платежных документов и зачислений на счета получателей по сообщениям ПФР.