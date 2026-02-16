Разделы

Бизнес Кадры
|

Генеральным директором IBS Dunice назначен Сергей Мясников

Группа компаний IBS сообщила о назначении Сергея Мясникова генеральным директором IBS Dunice. Он будет отвечать за укрепление позиций IBS на рынке заказной разработки и тестирования программного обеспечения.

IBS Dunice сфокусируется на развитии услуг по модели T&M с ответственностью за наиболее востребованные профессиональные компетенции и работу команд на проектах.

«Группа компаний IBS последовательно реализует стратегию по развитию и масштабированию бизнеса. Одной из моих ключевых задач будет обеспечить IBS Dunice лидирующие позиции на рынке T&M-услуг в России, объединив наши команды разработки и тестирования. Залогом успеха станет накопленная экспертиза бизнес-подразделений, опытный управленческий состав и профессиональная, нацеленная на результат амбициозная команда», — отметил Сергей Мясников, генеральный директор IBS Dunice.

Сергей Мясников работает в группе компаний IBS более 15 лет. Последние пять лет руководил проектным офисом дивизиона разработки и тестирования, совмещая задачи операционного управления и развития бизнеса.

Артем Дегтярев, сооснователь Dunice, руководивший бизнес-подразделением после вхождения в состав группы компаний IBS, продолжит свою деятельность в IBS в новой роли и будет активно заниматься развитием новых проектов и бизнес-направлений.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виталий Масютин, «Линза»: Спрос на модель «кибербезопасность как сервис» существенно вырос

Мишустин распорядился создать федеральную ГИС для цифровизации ЖКХ

Павел Лобанов, «Газпром нефть»: Для пользователя важнее не сама операционная система, а прикладное ПО и привычные рабочие процессы

Маск борется за право разработки ИТ-системы для роя дронов в секретном конкурсе армии США

Как цифровизация идей сотрудников помогает производству экономить миллионы

В России женщины чаще мужчин сообщают мошенникам секретные коды из SMS

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще