Платформа «Циклон» для нагрузочного тестирования включена в Единый реестр российского ПО

Платформа «Циклон» (Aplana PTF) для проведения нагрузочного тестирования включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Это уже вторая разработка резидента «Сколково» — компании IBS AppLine Innovation (ранее «Аплана АйТи Инновации»), включенная в реестр.

Решение о регистрации платформы «Циклон» для проведения нагрузочных испытаний в Едином реестре российского ПО для ЭВМ и БД было принято экспертным советом при Минкомсвязи России в июле 2020 г. (рег. номер ПО 6806).

«Циклон» стал вторым инструментом IBS AppLine, включенным в Росреестр: месяц назад был зарегистрирован фреймворк «Хамелеон» (Aplana TAF) для автоматизации функционального тестирования ПО.

Использование «Циклона» существенно сокращает издержки на тестирование производительности высоконагруженных систем за счет автоматизации процесса проведения нагрузочного тестирования — от создания модели НТ до получения результатов тестирования в режиме реального времени. В том числе благодаря использованию автоматизированных модулей по обработке и параметризации трафика приложений удалось добиться значительного сокращения временных затрат на самую трудоемкую задачу — разработку скриптов нагрузочного тестирования.

Платформа «Циклон» непрерывно дорабатывается и совершенствуется на основании как технологических трендов, так и отзывов, поступающих от пользователей продукта. Поскольку разработка ведется по гибким методологиям, с момента поступления замечаний от пользователей до момента обновления ПО проходит не более двух-трех недель. Это позволяет клиентам компании IBS AppLine рассчитывать на оперативную поддержку их процессов тестирования.

В настоящее время «Циклон» используется на проектах по обеспечению качества ПО как в коммерческом, так и в государственном секторах.