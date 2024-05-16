В Подмосковье ввели онлайн-очередь на бесплатное жилье от государства

На портале госуслуг Московской области появилась новая услуга для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот. Теперь подать заявку на включение в список для получения жилья можно полностью в электронном виде. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Чтобы попасть в список на жилье, ранее приходилось собирать пакет документов, идти в МФЦ и подавать заявление очно. Теперь этот квест проходить не требуется: достаточно авторизоваться на региональном портале, заполнить понятную интерактивную форму и приложить скан-копии документов. Кроме того, к услуге подключили сервис предпроверки ранее поданного заявления. Если система выявит, что пользователь подавал заявление и еще ждет решения от ведомства, то новую заявку оформить не получится. Это поможет снизить число отказов из-за дублирования заявлений», – отметила министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Услуга «Формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями» доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Соцподдержка». Чтобы подать заявку, необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму. Ведомство рассмотрит заявление в течение 15 рабочих дней и направит результат в личный кабинет на региональном портале. В случае положительного решения ответ будет представлять собой распоряжение органа опеки и попечительства о включении в список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.

Услуга предоставляется бесплатно.

С начала 2024 г. в Подмосковье перевели в «цифру» и оптимизировали более 40 сервисов. Всего на региональном портале доступно более 370 госуслуг и функций.