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Услугу возмездной опеки упростили на портале госуслуг Подмосковья

На региональном портале обновили услугу по установлению возмездной опеки в отношении несовершеннолетнего. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь в рамках одной услуги для опекунов стало доступно сразу несколько опций. Например, онлайн можно подать заявление на установление опеки на возмездных условиях, а также заключить и перезаключить договор о возмездной опеке. Договор на подписание поступает в электронном виде в личный кабинет на региональном портале. Помимо этого, к услуге подключили умный сервис, который проверяет сведения обо всех подопечных и предоставляет список, из которого следует выбрать определенного ребенка», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Опеку над несовершеннолетним можно оформить на безвозмездных и возмездных условиях. При возмездной опеке выплачивается вознаграждение на основании договора с органами опеки и попечительства.

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Цифровизация

Услуга «Установление возмездной опеки в отношении несовершеннолетнего» доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» – «Усыновление и опека». Чтобы воспользоваться ею, необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму заявления.

Услуга предоставляется бесплатно в течение девяти рабочих дней.

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