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Услугу по установлению добровольной опеки оцифровали в Подмосковье

На портале госуслуг Московской области появилась услуга установления опеки (попечительства) над несовершеннолетним по заявлению его родителей или по заявлению самого ребенка. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В электронный вид переведена услуга по установлению опеки по заявлению родителей или самого ребенка. Назначить несовершеннолетнему опекуна теперь можно онлайн через региональный портал. Для этого понадобится авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму заявления и приложить документы. Решение поступит в личный кабинет в течение 7 рабочих дней», – отметила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Если родители не могут исполнять свои родительские обязанности по уважительным причинам, то они могут подать заявление о назначении ребенку опекуна или попечителя. Если ребенку уже исполнилось 14 лет, то опекун или попечитель может быть назначен по заявлению самого несовершеннолетнего.

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Услуга «Установление опеки (попечительства) по заявлению родителей несовершеннолетнего (по заявлению несовершеннолетнего)» доступна на региональном портале. Помимо перевода в электронный вид, услугу дополнили сервисами, которые позволят сэкономить время при оформлении заявления. Так, внедрен сервис получения согласия предполагаемого опекуна в личном кабинете на портале госуслуг Подмосковья. Кроме того, добавлен сервис расчета периода, за который опекун должен предоставить доходы.

Услуга предоставляется бесплатно.

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