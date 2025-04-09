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Новый онлайн-сервис на региональном портале поможет подготовить ежегодный отчет опекуна

В Московской области обновили услугу для опекунов или попечителей совершеннолетних. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«На региональном портале есть возможность в электронном виде направлять ежегодный отчет об имуществе. Делать это должны опекуны или попечители совершеннолетних. Теперь к услуге подключен умный сервис, который автоматически проверяет сведения обо всех подопечных. Заявителю достаточно выбрать из предложенного списка того подопечного, по которому подается отчет. Благодаря оптимизации заполнение заявления займет меньше времени», – отметила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Ежегодный отчет о хранении, использовании имущества подопечного и об управлении этим имуществом нужно подавать до 1 февраля года, который следует за отчетным. Помимо этого, если опекуна освобождают от его обязанностей, то такой отчет подается в течение трех дней.

Услуга «Отчет опекуна (попечителя) совершеннолетнего» доступна на портале госуслуг Московской области. Она предоставляется бесплатно. Чтобы воспользоваться ею, следует авторизоваться на региональном портале, заполнить онлайн-форму, приложить документы и направить отчет на рассмотрение. Ответ поступит в личный кабинет на портале госуслуг Подмосковья.

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