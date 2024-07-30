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Опекуны смогут создавать детям и недееспособным учетные записи на «Госуслугах»

Минцифры предлагает усовершенствовать порядок регистрации пользователей на «Госуслугах». Право создать аккаунт для ребенка или недееспособного взрослого появится у опекунов. Это позволит им получать услуги в пользу своих подопечных не только при личном обращении в ведомство, но и онлайн. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Процедура будет аналогична той, что сейчас используется для создания детских учетных записей родителями.

Опекуну нужно будет: запросить в своем личном кабинете сведения об опеке; создать карточку опекаемого ребенка или недееспособного взрослого; дождаться проверки введенных в карточке сведений; создать отдельный аккаунт. Он будет связан с учетной записью опекуна; создать карточку ребенка или недееспособного взрослого можно будет не только онлайн, но и в МФЦ.

Что еще есть в проекте постановления: в документ переносится порядок регистрации на портале взрослых, родных детей и индивидуальных предпринимателей, а также порядок размещения и обновления сведений в личном кабинете на «Госуслугах». Сейчас это прописано в постановлении №584 о ЕСИА. Принятие нового постановления позволит выделить порядок регистрации на портале в отдельный документ и не перегружать существующий.

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