В Республике Дагестан «Билайн» в ближайшие пять лет планирует инвестировать 1,2 млрд рублей

В ходе Петербургского Международного Экономического Форума Правительство Республики Дагестан и ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве, направленное на развитие телекоммуникационной отрасли и цифровой экономики.

Соглашение предполагает использование современных технологий для развития комфортной и технологичной среды на территории Республики Дагестан.

Например, технологии с использованием «искусственного интеллекта» могут помочь в развитии транспортной инфраструктуры, определении потоков и уровня миграции населения, разработке программ по увеличению туристического потока.

«Билайн» предоставляет доступ к своим технологиям и решениям, наработкам в области «умного города», а также готов поделится многолетним опытом их интеграции в периметр региональных информационных систем.

Рашид Исмаилов, президент ПАО «Вымпелком»: «Современные технологии помогают анализировать происходящее в различных сферах экономики и принимать сбалансированные решения на уровне региона. Мы готовы делиться своим опытом по внедрению новых телеком-сервисов и решений для того, чтобы способствовать повышению экономической привлекательности Республики».

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Директор Южного региона ПАО «Вымпелком» Бислан Магомадов: «В Республике Дагестан “Билайн” принимает активное участие в развитии телекоммуникационной инфраструктуры. В 2021 г. мы инвестировали в строительство новых базовых станций и модернизацию сети около 400 млн руб. В этом году планируем вложить в развитие сети сопоставимую сумму. В соответствии с подписанным соглашением с 2022 по 2027 гг. инвестиции “Билайн” в улучшение качества связи в республике запланированы в объеме 1,2 млрд руб.».

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ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») – телекоммуникационная компания предлагающая своим клиентам услуги связи и ИТ-продукты. «Билайн бизнес» – структурное подразделение компании ПАО «Вымпелком», которое ведет свою деятельность на рынке корпоративных пользователей. В портфеле «Билайн бизнес» более 70 решений для бизнеса, в том числе на основе конвергентных решений, ИТ и цифровых сервисов, системной интеграции.