Правительство Республики Дагестан переходит на отечественную коммуникационную систему

Правительство Республики Дагестан начало переход на отечественную коммуникационную систему CommuniGate Pro. Платформа объединит рабочие приложения для более чем четырех тысяч госслужащих.



Сотрудники органов исполнительной власти, подведомственные учреждения, а также администрации городов Республики Дагестан начали миграцию на CommuniGate Pro — российскую платформу корпоративных коммуникаций. Она обеспечит 4400 госслужащих электронной почтой, календарями, контролем исполнения задач, обменом мгновенными сообщениями и хранением корпоративного контента и другими коммуникационными средствами.



Простая масштабируемость

Решение позволит улучшить взаимодействие сотрудников, объединить разные органы власти в единую систему, повысить надежность, отказоустойчивость, безопасность и управляемость коммуникационной инфраструктурой. Например, чаты могут быть интегрированы на сайты различных ведомств, что позволит государственным и муниципальным служащим оперативно реагировать на запросы граждан.

Платформа развернута в кластерной инсталляции, что позволит масштабировать решение без перерыва в работе существующего оборудования — в дальнейшем на платформу перейдут подведомственные учреждения муниципальных органов власти Дагестана.

Цифровизация правительства

«Республика ведет всестороннюю работу по замещению зарубежных решений на российское программное обеспечение. Мы ожидаем, что реализация этого проекта окажет существенный экономический эффект, позволит существенно оптимизировать расходы на содержание ИТ-инфраструктуры и повысить качество работы учреждений и ведомств. Уверен, что содействие CommuniGate Systems, эксперта в вопросе импортозамещения, поможет нам наладить и структурировать этот процесс в части коммуникаций», — отметил министр цифрового развития Республики Дагестан Тамерлан Буганов.

«CommuniGate Systems много лет помогает органам государственной и муниципальной власти регионов, а также коммерческим компаниям из различных отраслей наладить качественное и надежное взаимодействие как внутри организации, так и за ее пределами. Уверен, что этот проект станет важным шагом в цифровизации правительства республики и поможет сотрудникам в исполнении их важной работы», — комментирует подписание документа руководитель отдела корпоративных продаж CommuniGate Systems Антон Тен.

Ранее в ходе интернет-форума «РИФ.Кавказ 2021», прошедшем 20-21 декабря 2021 г. в Махачкале, министр цифрового развития Республики Дагестан Тамерлан Буганов и руководитель отдела корпоративных продаж CommuniGate Systems Антон Тен подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает совместную работу в рамках импортозамещения программного обеспечения и популяризации отечественного ПО.

О компании

CommuniGate Systems — российская группа ИТ-компаний, разработчик платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro. Платформа обеспечивает пользователям полный спектр коммуникационных возможностей: электронную почту, мгновенные сообщения, голосовую связь, календари, контакты, задачи и заметки, доступ к видеокоммуникациям, общий доступ к корпоративному контенту, а также контакт-центр в «одном окне». Масштабируемость системы варьируется от небольшого офиса до кластерных инсталляций, обслуживающих миллионы пользователей.

На данный момент решения CommuniGate Systems используют 150 миллионов пользователей в более чем 18 000 организациях по всему миру. Среди заказчиков в РФ — федеральные и региональные органы государственной власти, системообразующие предприятия, крупный, средний и малый бизнес, организации социальной и образовательной сфер.