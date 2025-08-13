Свыше 100 тыс. единиц лесной техники подключили к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС»

Свыше 100 тыс. транспортных средств лесопромышленной отрасли России подключили к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС». Данные передаются в цифровую систему Рослесхоза – ФГИС Лесного комплекса, что ускоряет реагирование на лесные пожары, предотвращает незаконную вырубку и нелегальный оборот древесины. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

«Совместно с коллегами из АО “ГЛОНАСС” проделана большая работа в части выстраивания взаимодействия с регионами и лесопользователями в период активной установки на лесовозную технику специализированного оборудования. Несмотря на весь скепсис, который был в начале года вокруг нормы закона по оборудованию машин датчиками – мы можем наблюдать положительную динамику – в январе в системе было зарегистрировано порядка 30 тыс. транспортных средств, сейчас эта цифра достигает 100 тыс. Хочу отметить, что сейчас мы во ФГИС ЛК можем отследить перевозки партий древесины всех зарегистрированных машин и проверить любой маршрут», – сказал глава Рослесхоза Иван Советников.

Компания-оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» автоматизирует взаимодействие пользователей лесных предприятий при работе с системой: это снижает вероятность ошибок из-за человеческого фактора.

«За полгода, прошедшие с момента обязательного подключения всей лесной техники к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС», мы провели большую работу над развитием сервиса, максимально автоматизируя все процессы взаимодействия с пользователями, и уже видим результат. Снижение запросов в техподдержку к концу первого квартала, по нашим данным, составило около 10%, к концу второго – уже 30%. Время прохождения всех этапов регистрации сократилось и занимает в среднем одни-два дня», — сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Активнее всего лесную технику подключают в Сибирском федеральном округе: в лидерах – Иркутская область — 22,3 тыс. транспортных средств. За ней следует Красноярский край (5,7 тыс.) и Томская область (3,7 тыс.). В тройке федеральных округов также Северо-Западный и Приволжский округа.

С 1 января 2025 г. все лесозаготовительные, лесопожарные машины и лесовозы в обязательном порядке оснащаются аппаратурой спутниковой навигации. Оборудование передает данные о перемещении техники в ФГИС Лесного комплекса через «ЭРА-ГЛОНАСС».