АО «ГЛОНАСС» запустило чат-боты поддержки транспортных компаний в мессенджере Mах

АО «ГЛОНАСС», оператор «ЭРА-ГЛОНАСС», открыло чат-боты в национальном мессенджере Mах для поддержки клиентов – предприятий общественного транспорта во всех регионах России, компаний лесного комплекса, малой авиации и перевозчиков опасных грузов — владельцев более полумиллиона подключенных к госинформсистеме транспортных средств. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Новые сервисы позволяют пользователям оперативно проверять статус работы аппаратуры спутниковой навигации, контролировать передачу данных через «ЭРА-ГЛОНАСС» и получать ответы на часто задаваемые вопросы.

«Мы видим значительный потенциал, надежность и удобство использования мессенджера Mах для оперативной поддержки наших пользователей. Чат-боты позволят более 70 тыс. транспортных предприятий быстрее настраивать оборудование и оперативно получать информацию, необходимую для ежедневной работы и улучшения качества услуг. Все это повышает безопасность и эффективность работы транспорта», — сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Чат-боты в Mах обрабатывают более 15 тыс. запросов в сутки, и их количество растет по мере увеличения числа подключенных транспортных средств.

Платформа мониторинга на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» передает данные о передвижении транспорта в системы Ространснадзора, Рослесхоза, а также в более чем тысячу региональных и муниципальных систем и на платформы перевозчиков.

Мессенджер Mах стал важным инструментом для взаимодействия АО «ГЛОНАСС» с пользователями, а также платформой для официального канала компании.

