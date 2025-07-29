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Индексная книга (каталог) CNews*
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Гусев Евгений


УПОМИНАНИЯ


29.07.2025 Российские компании усилили внедрение инструментов ИИ и предиктивной аналитики во II квартале 2025 года 1
06.04.2011 Сайт ФК «Зенит» взломали хакеры 1
19.06.2008 Во что вложится нефтегаз? Мнения ИТ-экспертов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Гусев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9488 1
Крок - Croc 1788 1
Microsoft Corporation 24971 1
SAP SE 5357 1
8610 1
Oracle Corporation 6783 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 1
SAP CIS - САП СНГ 857 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 377 1
McKinsey & Company Int 256 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 91 1
InterSystems - ИнтерСистемз 134 1
Летограф - Letograf 80 1
Oracle Siebel Systems 512 1
Iteranet - Итеранет 3 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 347 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 33 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 880 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3389 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 210 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9805 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3019 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21473 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11918 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5012 1
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Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7183 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69641 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12993 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4719 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29825 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 385 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 846 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7010 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11706 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10908 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12029 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2690 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21370 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 363 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3891 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3373 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12539 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2036 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5715 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 786 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32546 1
Вертикальная интеграция - Вертикальная концентрация - Vertical Integration 33 1
Стандартизация - Standardization 2196 1
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 298 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 730 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4315 1
Управляемость - Manageability 1826 1
Управление финансами - Financial management 624 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 516 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4144 1
Нотификация - Notificare - делать известным 92 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1887 1
Численное моделирование - Mathematical model - Компьютерное моделирование - Computer simulation 138 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15842 1
IBM Maximo Asset Management 53 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2359 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 106 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 598 1
Oracle PeopleSoft 418 1
IBM DB2 372 1
Autodesk AutoCAD 349 1
Microsoft Dynamics 1181 1
Летограф Ансамбль 3 1
InterSystems Cache 134 1
Маркотенко Евгений 1 1
Клименков Александр 3 1
Муратов Сергей 7 1
Лисовский Сергей 1 1
Попова Мария 141 1
Ковалев Александр 162 1
Матвиенко Валентина 113 1
Андреев Максим 40 1
Шелястина Елена 15 1
Шевченко Андрей 18 1
Тюльпанов Вадим 1 1
Юношева Ирина 1 1
Панина Наталья 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 151389 2
Германия - Федеративная Республика 12828 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52808 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18071 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19587 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 391 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5654 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2849 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3271 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4568 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7555 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7117 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6168 1
Спорт - Футбол 746 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2223 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2527 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2611 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 423 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30717 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8266 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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