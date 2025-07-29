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Гусев Евгений
УПОМИНАНИЯ
|29.07.2025
|Российские компании усилили внедрение инструментов ИИ и предиктивной аналитики во II квартале 2025 года 1
|06.04.2011
|Сайт ФК «Зенит» взломали хакеры 1
|19.06.2008
|Во что вложится нефтегаз? Мнения ИТ-экспертов 1
Гусев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|IBM - International Business Machines Corp 9488 1
|Крок - Croc 1788 1
|Microsoft Corporation 24971 1
|SAP SE 5357 1
|1С 8610 1
|Oracle Corporation 6783 1
|Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 1
|SAP CIS - САП СНГ 857 1
|Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 377 1
|McKinsey & Company Int 256 1
|Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 91 1
|InterSystems - ИнтерСистемз 134 1
|Летограф - Letograf 80 1
|Oracle Siebel Systems 512 1
|Iteranet - Итеранет 3 1
|Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 347 1
|ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 33 1
|Маркотенко Евгений 1 1
|Клименков Александр 3 1
|Муратов Сергей 7 1
|Лисовский Сергей 1 1
|Попова Мария 141 1
|Ковалев Александр 162 1
|Матвиенко Валентина 113 1
|Андреев Максим 40 1
|Шелястина Елена 15 1
|Шевченко Андрей 18 1
|Тюльпанов Вадим 1 1
|Юношева Ирина 1 1
|Панина Наталья 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151389 2
|Германия - Федеративная Республика 12828 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52808 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18071 1
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