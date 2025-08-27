Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183516
ИКТ 14267
Организации 11083
Ведомства 1490
Ассоциации 1064
Технологии 3511
Системы 26254
Персоны 78850
География 2956
Статьи 1561
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2722
Мероприятия 873

Хрупов Евгений


УПОМИНАНИЯ


27.08.2025 Компания «ВкусВилл» внедрила цифровую платформу Staq для повышения уровня обслуживания более 500 микромаркетов 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Хрупов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

STAQ 2 1
ВкусВилл - Избёнка 169 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55416 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12730 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2413 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3093 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8051 1
FSM - Field Service Management - СУВСО - Системы управления выездным сервисным обслуживанием 29 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 557 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1133 1
Гусев Евгений 4 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45063 1
Россия - РФ - Российская федерация 153420 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7205 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25450 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385506, в очереди разбора - 729987.
Создано именных указателей - 183516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще