Цифровая платформа STAQ включена в реестр отечественного ПО

Цифровая платформа STAQ, созданная компанией «Систем ИКС», включена в Единый реестр отечественного ПО Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Включение решения в реестр дает возможность приобретать программный продукт тем компаниям, которые могут использовать только российские ИТ-решения или же сознательно выбирают отечественное ПО по ряду причин. Об этом CNews сообщили представители STAQ.

STAQ является российской единой цифровой платформой для создания сквозных бизнес-процессов, интеграции систем, команд и оборудования для выполнения задач в области комплексной автоматизации. Платформа предлагает как ряд готовых решений классов, FSM, TOиP, ITSM, IoT, а также решение уровня MES, так и возможность создать персонализированное решение с минимальными затратами и без существенной нагрузки на ИТ-команду.

Благодаря включению STAQ в реестр отечественного ПО заказчики компании могут быть уверены, что все решения на базе платформы являются отечественными разработками и могут использоваться в рамках программ по импортозамещению. Кроме того, нахождение в реестре подтверждает, что платформа и решения соответствуют требованиям по информационной безопасности и хранению данных в России. Еще одним преимуществом является возможность учитывать STAQ в государственных и корпоративных тендерах. Наконец, присутствие в реестре позволяет обеспечить юридическую прозрачность и долгосрочную поддержку продукта на российском рынке.

Включение STAQ в реестр отечественного ПО дает возможность получить ряд важных преимуществ для дальнейшего развития платформы. Данное событие способствует укреплению доверия со стороны клиентов и партнеров, обеспечивает участие в программах цифровой трансформации и технологического суверенитета, позволяет получить доступ к государственной поддержке ИТ-разработчиков. Кроме того, у компании появилась возможность масштабировать продуктовую линейку и развивать решения для новых отраслей.

«Когда нашу платформу STAQ включили в реестр отечественного ПО, это стало большим достижением для всей команды и открыло новые возможности для дальнейшего развития платформы. В первую очередь, наш продукт стал более актуален для тех организаций, которым необходимо использовать только российские ИТ-решения, и наша платформа поможет таким компаниям быстро и эффективно решить различные задачи, связанные с цифровизацией бизнес-процессов», – отметил Евгений Гусев, генеральный директор компании «Систем ИКС», являющейся разработчиком платформы STAQ.