Merlion стал официальным дистрибьютором Hyperline

Компания Merlion, российский ИТ-дистрибьютор, в рамках развития направления импортозамещения подписала соглашение с одним из лидеров российского рынка СКС, компанией Hyperline. Дистрибьюторское соглашение распространяется на весь спектр локализованной продукции вендора. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Бренд Hyperline основан в 1994 г., на российском рынке представлен с 2000 г. Компания нацелена на расширение имеющихся производственных площадок на территории России и своего ассортимента продукции в России. Вектор развития компании направлен не только на производство, но и на разработку комплектующих для построения цифровой инфраструктуры.

Hyperline предлагает комплексные решения для построения структурированных кабельных систем с гарантией на оборудование и работы в течение 25 лет. Компания постоянно совершенствует методики тестирования продукции в соответствии с изменениями в стандартах России. На основании протоколов международных комитетов по стандартизации разрабатывает новую продукцию российского производства, поэтому вся продукция Hyperline имеет международные сертификаты качества и сертификаты Госстандарта России.

Merlion в качестве официального дистрибьютора Hyperline будет предоставлять партнерам ряд сервисов в части подготовки к проектам – проектирование, подбор оборудования, проверка совместимости, расчеты стоимости, помощь с документацией для тендеров и конкурсов. Совместно с учебным центром Hyperline специалисты технического центра Merlion будут предлагать партнерам обучающие онлайн- и офлайн-мероприятия по продуктам вендора, проектированию и монтажу, подготовке к получению статуса сертифицированного инсталлятора.

«Среди наших партнеров, в частности, системных интеграторов, много тех, кто работает с заказчиками в сфере связи, телекоммуникаций и строительства ЦОДов. И именно этой аудитории продукция Hyperline хорошо известна и заслуженно пользуется их доверием. Это сотрудничество с вендором имеет хорошие перспективы и открывает новые возможности для развития бизнеса наших партнеров», - отметил Евгений Ачкасов, директор департамента Enterprise-решений, сетевого оборудования и телеком, компания Merlion.

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Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 18,7 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Президент группы компаний Merlion – Дмитрий Виноградов.

Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 1900 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.

Merlion развивает ряд проектов и дочерних компаний по другим направлениям: ритейл и e-commerce, ИТ-услуги, производство.