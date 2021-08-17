Merlion стала дистрибьютором Huawei по направлению видеонаблюдения

Huawei в конце июля 2021 г. объявила о выходе на мировой рынок видеонаблюдения, о начале экспансии с России и о своих планах в ближайшие 3-5 лет стать здесь лидером в данном сегменте. Компания Merlion стала одним из первых дистрибьюторов по направлению Huawei CCTV. Соответствующий документ вступил в силу в июле 2021 г., срок его действия – до конца текущего года с последующей пролонгацией.

В товарный портфель Merlion уже включены и доступны партнерам видеокамеры и регистраторы Huawei. В настоящий момент начинаются поставки четырёх линеек устройств. Модели линейки D – массовый продукт с открытой ценовой политикой и постоянным доступом на складах дистрибьютора. Выполнены в следующих форм-факторах: цилиндрические, купольные, «шар в стакане». Представители линеек C, M и Х – проектное оборудование, отличающееся более высокой производительностью, используются для решения особых задач. Сферы применения камер Huawei самые разные – от охраны периметра и распознавания лиц на входах и выходах, до определения плотности толпы и анализа дорожного движения

Все камеры Huawei обладают интеллектуальными функциями и доступны по конкурентной цене; некоторые модели имеют функцию распознавания лиц, наделены способностью определять температуру тела человека с помощью встроенного тепловизионного модуля. В сочетании с сервисом такой компании, как Huawei и дополнительными услугами от VAD-дивизиона Merlion всё это делает камеры этого производителя высококонкурентными и открывает партнерам новые возможности для развития бизнеса.

«Системы видеонаблюдения становятся в последнее время не просто популярными, а и необходимыми в самых разных сферах нашей жизни. Рост продаж этого оборудования у нас, например, в 2020-2021 гг. превысил 20%, и это не предел роста – мы видим большие перспективы для нашего с Huawei нового сотрудничества, – сказал Евгений Ачкасов, директор департамента закупок сетевого оборудования и телеком компании Merlion. – Продукция будет особенно востребована среди системных интеграторов, для конкурсных и тендерных процедур, проектных поставок».

«Merlion как дистрибьютор интересен нам своим широким продуктовым портфелем, который позволяет удовлетворить самые сложные запросы и потребности партнёров, количество которых является самым большим в России в режиме «одного окна». Хорошо, что Merlion не побоялся трудностей нового бренда и поверил в его будущее. Надеемся вместе достичь поставленных целей по завоеванию высоких рыночных позиций, ведь Huawei всегда доходил до своих целей во всех направлениях», – отметил Леон Сю, директор департамента продаж корпоративных бизнес-решений Huawei.