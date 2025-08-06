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RVi Group R-Platforma
УПОМИНАНИЯ
|06.08.2025
|Merlion стала официальным дистрибьютором компании «Рубеж» 1
|24.04.2025
|RVi Group продемонстрировала R-Operator 6.0 — обновленное ПО для управления системами безопасности 1
RVi Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Rubezh - Рубеж КБ 5 1
|FireSec 1 1
|2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 324 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2214 1
|RVi Group - Эрвиай Групп 5 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151689 2
|Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 874 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44701 1
|N+1 - Издание 173 1
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