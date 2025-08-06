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RVi Group R-Platforma


УПОМИНАНИЯ


06.08.2025 Merlion стала официальным дистрибьютором компании «Рубеж» 1
24.04.2025 RVi Group продемонстрировала R-Operator 6.0 — обновленное ПО для управления системами безопасности 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

RVi Group и организации, системы, технологии, персоны:

Rubezh - Рубеж КБ 5 1
FireSec 1 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 324 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2214 1
RVi Group - Эрвиай Групп 5 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 286 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 596 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 846 1
Видеокамера - Camcorder 2301 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1975 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32628 1
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6061 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1359 1
RVi Group - R-OPERATOR 1 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 48 1
RVi Group - STRAZH 1 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1889 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 559 1
Microsoft Windows 16053 1
Багатурия Вахтанг 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151689 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 874 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44701 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53463 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5122 1
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N+1 - Издание 173 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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