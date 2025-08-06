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Шустов Сергей
УПОМИНАНИЯ
|06.08.2025
|Merlion стала официальным дистрибьютором компании «Рубеж» 1
|16.05.2011
|«Многопрофильная процессинговая компания» внедрила защищенную систему терминального доступа с помощью Softline 1
Шустов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1889 1
|Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 99 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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