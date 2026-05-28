От безопасности к операционной аналитике: российский рынок видеонаблюдения вырос до 67,6 млрд руб. и удвоится к 2030 году

Объем российского B2B- и B2G-рынка видеонаблюдения по итогам 2025 г. достиг 67,6 млрд руб., более чем удвоившись с 2021 г. Среднегодовой темп роста (CAGR) отрасли составил 23,4%. Согласно новому аналитическому отчету компании ivideon, поставщика облачного видеонаблюдения и интеллектуальной видеоаналитики, к 2030 г. емкость рынка может удвоиться и достигнуть отметки в 135 млрд руб. Ключевыми драйверами столь высокой динамики стали развитие государственных инфраструктурных проектов, процессы импортозамещения, а также активное внедрение видеоконтроля в распределенном бизнесе. Об этом CNews сообщили представители ivideon.

Компания ivideon исследовала рынок видеонаблюдения и видеоаналитики на основе публичной финансовой отчетности 237 юридических лиц: в емкость включены 107 компаний, формирующих 93 уникальных бренда. Исследование охватывает профессиональный сегмент видеонаблюдения для бизнеса и государства (B2B/B2G) и учитывает «чистую» выручку профильных игроков. Рынок нередко оценивают шире — около 100 млрд руб.; такие оценки могут включать интеграционные проекты, перепродажу оборудования, потребительский сегмент и смежные элементы инфраструктуры безопасности. В выборку вошли ведущие игроки рынка; анализ строился на операционных юридических лицах и структуре групп компаний по публичным данным, что обеспечивает репрезентативность оценки.

Несмотря на устойчивое доминирование традиционных локальных систем видеонаблюдения (сегмента on-premise — оборудование и ПО, развернутые на стороне клиента), на которые по итогам года пришлось 51,5 млрд руб. (76,2% рынка), отрасль переживает структурный сдвиг в сторону облачных и ИИ-решений. Классическое аппаратно-программное обеспечение показывает прирост на уровне 17% в год, при этом облачное видеонаблюдение (VSaaS) и системы на базе нейросетевой видеоаналитики растут кратно быстрее базового оборудования — на 26% и 40% соответственно.

Видеоаналитика стремительно выделяется в самостоятельный рынок ПО для анализа видео — отдельный от камер и оборудования. По оценке Ivideon, в 2025 г. объем этого сегмента достиг 9,4 млрд руб. против 4 млрд руб. четырьмя годами ранее. Динамику сегмента задают удешевление вычислений на стороне устройства (EdgeAI) и расширение сценариев использования видео: системы выходят за рамки контура безопасности и становятся инструментами операционного управления бизнесом. Ожидается, что к 2030 году он вырастет до 31 млрд руб. В топ-5 игроков сегмента видеоаналитики вошли разработчики алгоритмов computer vision NVI Solutions, NtechLab, VisionLabs, ЦРТВизирь») и Netris.

Динамику рынка в 2025 г. поддерживали: импортозамещение; рост спроса на облачные сервисы и подписочные модели; расширение применения видеоаналитики в B2B и B2G-сегментах; развитие AI/EdgeAI и повышение точности аналитических сценариев; запрос бизнеса на снижение издержек, централизацию управления и повышение эффективности операций. Дополнительный импульс рынку дают B2B- и B2G-проекты, а также спрос со стороны retail, HoReCa, логистики, промышленности и девелопмента, где видеонаблюдение все чаще рассматривается не только как элемент безопасности, но и как инструмент управления бизнес-процессами.

Характерной чертой российского рынка видеонаблюдения остается его фрагментированность. Исследование не выявило крупного игрока, доминирующего во всех категориях; позиции строго распределены по технологическим нишам. В сегменте классических внедрений лидируют вендоры комплексных платформ Trassir, Rubezh, Bolid и Байтэрг; в крупнейшем B2G-сегменте on-premise значимую роль играет «Ростелеком» через программу «Цифровой регион».

В государственном секторе доля российских производителей последовательно растет: с 2027 г. Минпромторг вводит балльную систему оценки локализации, и к 2030 г. их доля в B2G ожидается на уровне 90%+. Реестр отечественного ПО расширяется параллельно — это меняет конкурентную карту в пользу локализованных игроков и в оборудовании, и в софте.

«Рынок видеонаблюдения в России проходит этап качественной трансформации. Если раньше выбор определяли цена камеры и стоимость хранения архива, то сегодня заказчики ищут операционную эффективность, прикладную аналитику и управляемость распределенной инфраструктуры», — сказал Заур Абуталимов, генеральный директор Ivideon. — «Видео перестает быть архивом для безопасности и становится сенсорным слоем бизнеса — стандарты сервиса, шоплифтинг, скорость обслуживания, очереди, выкладка. Рынок превращается из инфраструктурного сегмента в технологическую платформу, в которой все большую ценность формируют облачные сервисы, аналитика и интеллектуальные функции, гибридные решения, объединяющие безопасность, автоматизацию и бизнес-эффективность».

Методология

Емкость рынка рассчитана «снизу вверх» — по публичной финансовой отчетности 237 юридических лиц из ФНС, ГИР БО и ЕГРЮЛ. В емкость включены 107 компаний, формирующих 93 уникальных бренда. Для каждого игрока отдельно определена выручка от видеонаблюдения как доля общей выручки юрлица; коэффициент фокуса на бизнесе видеонаблюдения рассчитывался через анализ продуктовой линейки, позиционирования и структуры выручки. Для монопродуктовых игроков погрешность минимальна; для диверсифицированных холдингов со сложной корпоративной структурой оценка имеет экспертный характер.

Дистрибьюторский канал в емкость не включался по принципу одного учета: выручка от перепроданного оборудования уже отражена у вендоров и интеграторов, а параллельный учет на стороне дистрибьюторов привел бы к задвоению. Если расширять периметр до дистрибьюторского оборота — а через этот канал проходит значительная часть импортного оборудования — порядок цифр меняется кардинально. Не учитывались в оценке емкости рынка: B2C-сегмент (потребительское и домашнее видеонаблюдение — вне профессионального периметра B2B/B2G), дорожная фотовидеофиксация, smart city как отдельный рынок, СКУД, ОПС, IoT-датчики и ВКС.

Рынок видеоаналитики оценивался по узкому периметру — только независимые разработчики алгоритмов computer vision: проанализировано порядка 15 игроков. В отчете не учитывались: ИИ-функции внутри камер; вендоры, продающие видеоаналитику как дополнительные услуги (выручка которых учтена в общем сегменте). Измерялся именно тот сегмент, где видеоаналитика — основной продукт компании.

