Merlion и EMILINK подписали дистрибьюторское соглашение

Merlion и российский производитель комплексных решений для построения ЦОД, группа компаний EMILINK, заключили дистрибьюторский контракт. В рамках соглашения Merlion становится официальным дистрибьютором продукции бренда NTSS, входящего в группу компаний EMILINK. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Под брендом NTSS группа компаний EMILINK уже более 15 лет на базе своего производства и собственных инженерных разработок производит отечественные решения для дата-центров. В настоящее время NTSS предлагает также комплексные решения для инженерной инфраструктуры центров обработки данных «под ключ»: телекоммуникационные, серверные, климатические шкафы; телекоммуникационные стойки; модульные системы изоляции для ЦОД; аксессуары для шкафов и стоек; коммутационные панели; медная и оптическая кабельная продукция; коммутационные шнуры; терминирующие элементы; блоки распределения питания – базовые и интеллектуальные; источники бесперебойного питания; шкафы ODF высокой плотности.

Продукция NTSS изготовляется на производственных площадках в Московской области и в Костроме. В 2022 г. в Костроме предприятие открыло новый завод по металлообработке площадью 7000 кв. метров. Благодаря расширению производства в несколько раз увеличился объем выпускаемой продукции и ассортимент товаров. Так, в настоящий момент под брендом NTSS производится более 350 тыс. оптических и медных патч-кордов в месяц на своих производствах в России. По объемам производства оптических шнуров бренд занимает лидирующие позиции, как в России, так и СНГ уже на протяжении 10 лет.

Все изделия NTSS производятся на современном автоматизированном оборудовании и проходят обязательный контроль качества. Продукция соответствует российским и международным стандартам, имеет сертификаты соответствия. Большая часть товаров, в том числе оптический кабель, патч-корды, серверные шкафы включена в реестр Минпромторга России.

Евгений Ачкасов, директор департамента Enterprise-решений, сетевого оборудования и телеком, компания Merlion: «EMILINK выпускает широкий спектр ИТ-решений – все они удачно пополнят портфель Merlion и благодаря своему отечественному происхождению будут пользоваться спросом со стороны партнеров, которые реализуют проекты различного масштаба в крупных коммерческих и государственных структурах. Мы со своей стороны окажем партнерам помощь в подборе оборудования под проекты, подготовке к тендерным и конкурсным процедурам, предложим инженерную экспертизу и вместе с вендором будем поступательно знакомить их технических специалистов и менеджеров по продажам с продуктами NTSS».

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Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 12 тысяч сотрудников. Компания основана в 1992 г. Генеральный директор группы компаний Merlion - Сергей Расколов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Merlion развивает ряд проектов и дочерних компаний по другим направлениям: ритейл и e-commerce, ИТ-услуги, производство.