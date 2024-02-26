Merlion и RakTek подписали дистрибьюторское соглашение

Merlion и RakTek, российский поставщик оборудования под одноименным брендом, подписали дистрибьюторское соглашение. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Предложение компании RakTek включает блоки распределения питания с локальным или удаленным мониторингом, дистанционным управлением питания отдельных розеток, а также автоматическим переключением ввода для резервирования питания для критических приложений. Более 170 стандартных моделей однофазных и трехфазных PDU доступны в вертикальном (Zero U) и горизонтальном(1U/2U/3U) форм-факторах, имеют широкие возможности для производства под индивидуальные требования, включая окраску в альтернативные цвета, изменение габаритов корпуса, количество и тип разъемов, имеют все необходимые сертификаты и готовы к немедленной установке на объекте благодаря вариативной системе креплений и удобному Веб-интерфейсу. Решения RakTek обеспечивают высокую эффективность, производительность и надежность работы ИТ-систем.

Евгений Ачкасов, директор департамента Enterprise-решений, сетевого оборудования и телеком, компания Merlion, сказал: «Продукция RakTek, представленная на российском рынке в течение последних двух лет, зарекомендовала себя с самой лучшей стороны среди крупных корпоративных заказчиков с высокими требованиями к надежности инженерной инфраструктуры. В сотрудничестве с RakTek мы будем предлагать нашим партнерам уникальные решения для задач любого масштаба — от питания отдельной стойки до оснащения центров обработки данных, а также поддерживать их на всех этапах ведения проектов».

Александр Халаев, генеральный директор компании RakTek: «Подписание дистрибьюторского соглашения с Merlion является очень важным шагом в продвижении продукции RakTek на российском рынке. Компания RakTek смогла предложить оборудование, по своим характеристикам и качеству не уступающее ушедшим с российского рынка западным аналогам, и даже превосходящее по ряду параметров, включая уникальные запатентованные технологии, современную компоновку и дизайн, возможность глубокой кастомизации продукции под индивидуальные требования заказчиков, быстрые сроки поставки и отсутствие санкционных рисков. Мы уверены, что партнеры Merlion по достоинству оценят преимущества продукции RakTek, что заложит основу для развития долгосрочного и плодотворного сотрудничества между нашими компаниями».

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Компания RakTek — производит высококачественные PDU с различным функционалом для установки в серверные стойки или стойки распределения электропитания для активного телекоммуникационного оборудования. Уникальные технологии и более чем 15-летний опыт работы специалистов компании позволяют предлагать оптимальные решения, нацеленные на задачи клиентов и отвечающие всем требованиям по производительности, безопасности, управляемости и надежности.

Группа компаний Merlion — это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 12 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Генеральный директор группы компаний Merlion — Сергей Расколов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2,4 тыс. брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8 тыс. компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Merlion развивает ряд проектов и дочерних компаний по другим направлениям: ритейл и e-commerce, ИТ-услуги, производство.