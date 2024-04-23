Merlion стала официальным дистрибьютором СУПР

Компания Merlion подписала дистрибьюторское соглашение с компанией СУПР — вендором комплексных решений СКС, а также медных и оптоволоконных компонентов.

СУПР — российский поставщик телекоммуникационной продукции с головным офисом в Москве. Компания ведет разработки в области высокотехнологичных решений и обеспечивает поставки LAN-, оптического, коаксиального кабеля, компонентов и оборудования для сетей связи. Является экспертом на рынке телекоммуникационных услуг с 1992 г. Под брендом Suprlan представляет классические и уникальные решения в сфере проводных технологий.

В рамках подписанного в апреле 2024 г. соглашения портфель Merlion пополнился решениями Suprlan — партнерам стали доступны телекоммуникационное оборудование и компоненты структурированных кабельных систем (СКС).

«Для нас начало сотрудничества с СУПР — еще один шаг к популяризации российских решений на ИТ-рынке. Вместе с вендором мы предоставим партнерам комплексное сопровождение продаж, поддержим информационно, будем знакомить с преимуществами продукции Suprlan», — сказал Евгений Ачкасов, директор департамента Enterprise-решений, сетевого оборудования и телеком, компания Merlion.

Комментируя подписание соглашения, Александр Черновский, генеральный директор СУПР, отметил: «Экспертные компетенции СУПР в сфере телекоммуникаций и профессиональный подход Merlion в сфере дистрибуции являются гарантией успешного и взаимовыгодного сотрудничества. Совместно мы можем предложить нашим клиентам широкий ассортимент высококачественного телекоммуникационного оборудования, полностью сертифицированного и соответствующего современным стандартам. Важно отметить, что у компании СУПР высокая степень локализации производства оборудования в России, которое включено в промышленный реестр Минпромторга. По факту заключения договора наши компании планируют установить общие цели и планы для дальнейшего сотрудничества и совместного развития. Это позволит укрепить позиции на рынке телекоммуникаций для обеих сторон».