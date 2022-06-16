Merlion и «Аквариус» подписали дистрибьюторское соглашение

Merlion и «Аквариус» заключили дистрибьюторское соглашение. Теперь продуктовый портфель Merlion пополнился ассортиментом оборудования из Единого реестра российской радиоэлектронной продукции Минпромторга, а также клиентских устройств и серверных систем.

«Аквариус» – российская ИТ-компания, основанная в 1989 г., которая разрабатывает и производит готовые программно-аппаратные комплексы под специализированные требования заказчиков и реализует ИТ-проекты федерального масштаба.

На сегодняшний день компания располагает собственным производством в Шуе мощностью более 1 млн технически сложных устройств в год и сетью сервисного обслуживания в 135 городах России.

«Аквариус» производит серверные системы и системы хранения данных, специализированные ИТ-решения по информационной безопасности и отраслевые ИТ-решения для здравоохранения и образования, а также широкий спектр клиентских устройств: ноутбуки, моноблоки, персональные компьютеры, рабочие станции, карманные персональные компьютеры, тонкие клиенты, информационные терминалы.

Все оборудование компании «Аквариус» разрабатывается и производится на территории России на собственном производственном комплексе в Ивановской области. Недавно вендор купил производство в Твери и увеличил свои производственные мощности.

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Подписание дистрибьюторского соглашения с Merlion – логичное продолжение стратегии и политики компании «Аквариус» по развитию.

Таким образом, партнерам Merlion становятся доступны все вышеперечисленные продукты Aquarius. Дистрибьютор развивает направление импортозамещения, в частности, запущен специализированный сайт rus.merlion.ru и актуальная информация о решениях отечественного вендора будет там размещаться. В рамках проектной дистрибуции команда Merlion предложит своим партнерам-системным интеграторам всестороннюю сервисную поддержку со стороны инженеров технического центра – их компетенции помогут в процессе подготовки к крупным проектам, конкурсным процедурам. Также силами Merlion совместно с «Аквариус» будут проводиться продуктовые вебинары и семинары, основные задачи которых – обзоры продукции вендора, анонсы новинок, обсуждение вопросов эффективного взаимодействия.

«Подписание контракта с компанией «Аквариус» – важный шаг в развитии нашего бизнеса. Начало сотрудничества с таким крупным и известным производителем отечественной ИТ-техники открывает перед нами множество дополнительных возможностей в части дистрибуции импортонезависимых ИТ-продуктов. Вендор выпускает широкий спектр решений для различных сфер, который сможет удовлетворить потребности наших партнёров в их деятельности, включая проектные поставки и тендеры. Мы уверены в больших перспективах нашего взаимодействия с командой «Аквариус» и намерены активно продвигать бренд в канале», – отметил Евгений Ачкасов, директор департамента Enterprise-решений, сетевого оборудования и телеком, компания Merlion.