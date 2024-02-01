Merlion и российский производитель комплексных решений для построения ЦОД

Merlion и российский производитель комплексных решений для построения ЦОД, группа компаний EMILINK, заключили дистрибьюторский контракт. В рамках соглашения Merlion становится официальным дистрибьютором продукции бренда NTSS, входящего в группу компаний EMILINK. Об этом CNews сообщили представители EMILINK.

Продукция NTSS изготовляется на производственных площадках в Московской области и в Костроме. В 2022 г. в Костроме был открыт новый завод по металлообработке и общая производственная площадь компании достигла более 15 тыс. кв. метров. Благодаря расширению производства объем выпускаемой продукции и ассортимент товаров увеличился в несколько раз. Так, в настоящий момент под брендом NTSS производится более 350 тыс. оптических и медных патч-кордов в месяц на своих производствах в России.

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Все изделия NTSS производятся на современном автоматизированном оборудовании и проходят обязательный контроль качества. Продукция соответствует российским и международным стандартам, имеет сертификаты соответствия. Большая часть товаров, в том числе оптический кабель, патч-корды, серверные шкафы включена в реестр Минпромторга России.

Евгений Ачкасов, директор департамента Enterprise-решений, сетевого оборудования и телеком компании Merlion: «EMILINK выпускает широкий спектр ИТ-решений – все они удачно пополнят портфель Merlion и благодаря своему отечественному происхождению будут пользоваться спросом со стороны партнеров, которые реализуют проекты различного масштаба в крупных коммерческих и государственных структурах. Мы со своей стороны окажем партнерам помощь в подборе оборудования под проекты, подготовке к тендерным и конкурсным процедурам, предложим инженерную экспертизу и вместе с вендором будем поступательно знакомить их технических специалистов и менеджеров по продажам с продуктами NTSS».