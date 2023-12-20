Merlion и «Гравитон» объявили о начале сотрудничества

Компания Merlion и российский производитель вычислительной техники «Гравитон» заключили партнерское соглашение. Сотрудничество открывает новые возможности для поставок российской техники: Merlion получила доступ к дистрибуции всех решений «Гравитон» — клиентских, серверных и СХД.

Сотрудничество компаний создаст условия для взаимовыгодного роста. «Гравитон» оно позволит продолжить расширять присутствие на рынке и увеличивать рыночную долю, а компании Merlion — увеличить предложение для партнеров в части отечественной вычислительной техники.

В рамках дистрибьюторского соглашения компании планируют комплекс маркетинговых и обучающих мероприятий. Мероприятия будут направлены на развитие присутствия бренда «Гравитон» на российском рынке и повышение осведомленности партнеров, клиентов и заказчиков о технических возможностях продукции.

«Мы активно развиваем нашу партнерскую сеть, чтобы быть ближе к заказчикам. Расширяя категории продуктов, мы хотим наращивать и технические компетенции партнеров. Сейчас статус авторизированного партнера имеет свыше 900 компаний — от локальных поставщиков до крупнейших игроков рынка. Произошел экспансивный рост — на начало года имелось не более сотни компаний-партнеров. Уже сегодня мы имеем представителей в регионах — мы расширили не только присутствие, но и скорость реакции при работе с каналом. Уверен, что сотрудничество с таким дистрибьютором как Merlion станет позитивным импульсом для рынка российских ИТ-продуктов и развития наших компаний, принесет удовлетворенность рынку и поможет в реализации программы импортозамещения», — сказал Вадим Макеев, директор по развитию бизнеса «Гравитон».

«В портфеле компании «Гравитон» представлены актуальные вычислительные решения, которые востребованы российским ИТ-рынком. У нашего сотрудничества хорошие перспективы - команда проектной дистрибуции Merlion имеет богатый опыт работы с такими продуктами и выстроенную систему взаимодействия с партнерами-системными интеграторами. Мы уже начинаем проводить с ними ознакомительные встречи и обучающие вебинары, где рассказываем о преимуществах поставок продукции «Гравитон» при поддержке инженерных и технических специалистов Merlion», — сказал Евгений Ачкасов, директор департамента Enterprise-решений, сетевого оборудования и телеком, компания Merlion.