Merlion стал официальным дистрибьютором продукции «Импульс»

Компания Merlion подписала соглашение с российским разработчиком и производителем энергетических решений, компанией «Импульс». Соглашение распространяется на всю линейку продукции вендора. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Компания «Импульс» занимается разработкой и производством источников бесперебойного питания, оказывает услуги по проектированию и подбору комплексных решений защиты электропитания домашней и офисной техники, транспортных и промышленных объектов, АСУ ТП, в телекоммуникационной сфере и здравоохранении, в центрах обработки данных (ЦОД) микро, малых, средних и крупных предприятий. Компания имеет ряд собственных разработок для различных сфер бизнеса на базе своего инженерного центра, состоящего из выпускников ведущих российских и иностранных технических ВУЗов.

Компания «Импульс» уверена, что партнерство с Merlion поможет упростить и ускорить работу с конечными заказчиками, создав омниканальную структуру взаимодействия.

«С заключением соглашения с одним из лидеров рынка дистрибуции, компанией Merlion, “Импульс” расширяет свое присутствие на рынке ИБП, становится более доступным для партнеров. Подчеркивая важность развития канальных продаж, мы существенно наращиваем собственное производство и поставки для обеспечения возросших потребностей в качественных бюджетных ИБП, в том числе для решения задач по импортозамещению», – сказал директор по дистрибуции компании «Импульс» Константин Ермаков.

«Компания “Импульс” выпускает широкий спектр источников бесперебойного питания различной мощности для применения в ИТ-ландшафте организаций любого масштаба. Это, а также инжиниринговая специализация компании очень ценно для будущего нашего с ними сотрудничества, – отметил Евгений Ачкасов, директор департамента Enterprise-решений, сетевого оборудования и телеком, компания Merlion. - Продукция “Импульс”, уверен, найдет свой спрос как со стороны партнеров, имеющих “полки” в рознице, так и со стороны партнеров, осуществляющих проектную деятельность, а также участвующих в тендерах и конкурсных процедурах».

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Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 18,7 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Президент группы компаний Merlion – Дмитрий Виноградов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 1900 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.

Merlion развивает ряд проектов и дочерних компаний по другим направлениям: ритейл и e-commerce, ИТ-услуги, производство.