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Merlion и Sitronics Group пролонгировали партнерское соглашение

Компания Merlion и Sitronics Group (входит в группу АФК «Система») объявляют о пролонгации партнерского соглашения с расширением портфеля дистрибьютора платформой виртуализации и аппаратными решениями для построения ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Sitronics Group (входит в Группу АФК «Система») — многопрофильная российская ИТ-компания, реализующая цифровые проекты для бизнеса и государства, занимается внедрением комплексных решений для умного города, безопасности и транспорта, цифровизацией стратегических отраслей экономики, судоходства, морской навигации, производит ИТ-оборудование под собственной маркой, оказывает услуги цифрового мониторинга, разрабатывает IoT-системы и программное обеспечение.

Компании Merlion и Sitronics Group ведут бизнес-сотрудничество с 2022 г., когда в Merlion стали доступны продукты для ИТ-инфраструктуры от серверов до облачных решений этого вендора. В рамках обновленных договоренностей продуктовая линейка расширена серверами x86 архитектуры, производимыми в Новосибирске, а также Платформой виртуализации Sitronics Group, внесенной в реестр отечественного ПО Минцифры России.

«Merlion на российском рынке ИТ-продуктов имеет репутацию надежного дистрибьютора. За три десятка лет эта компания как поставщик сформировала широкую партнерскую сеть. Sitronics Group известен своей высокотехнологичной разработкой и широким спектром компетенций. Уверена, что это сотрудничество только укрепит позиции и даст новый виток для развития наших компаний», - сказала вице-президент по продажам Sitronics Group Елена Карпуничева.

«Sitronics Group является для нас значимым вендором - его решения пользуются хорошим спросом со стороны наших партнеров, ведущих проектную деятельность. Расширение портфеля ИТ-продукцией этого сильного производителя - шаг логичный и перспективный, мы теперь сможем предлагать партнерам ещё больше достойных решений от российского разработчика», - отметил Евгений Ачкасов, директор департамента Enterprise-решений, сетевого оборудования и телеком, компания Merlion.

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Безопасность

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Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 12 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Генеральный директор группы компаний Merlion - Сергей Расколов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону.

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