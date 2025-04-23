Разделы

ПО Софт
|

Подтверждена совместимость платформы «Боцман» и «РОСА Хром»

Успешно завершились испытания совместимости гибридной облачной платформы контейнеризации для управления мультикластерами Kubernetes «Боцман» и российской операционной системы «РОСА Хром», предназначенной для оснащения рабочих мест пользователей. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Компания «Платформа Боцман» (входит в «Группу Астра») получила сертификат совместимости с операционной системой «РОСА Хром Сервер», созданной АО «НТЦ ИТ РОСА». Экспертами компаний были проведены проверки работоспособности и корректности функционирования, показавшие полную совместимость систем. Итог проведенных испытаний зафиксирован сертификатом совместимости, открывающим партнерские отношения компаний в области развития отечественного ПО.

«Сертификат совместимости гарантирует, что операционная система и платформа контейнеризации корректно работают при совместном использовании и соответствуют современным требованиям безопасности. Компании РОСА и "Платформа Боцман" подтверждают, что внештатные ситуации при инсталляции, эксплуатации и обновлении обоих продуктов исключены. К достоинствам каждого из продуктов добавляется отсутствие временных сбоев, а следовательно, непредвиденных расходов бюджета, что немаловажно для заказчика, проектирующего свою информационную систему», – сказал Игорь Сорокин, коммерческий директор компании «Платформа Боцман».

«Совместимость с платформой "Боцман" позволяет использовать РОСА Хром в составе современных ИТ-ландшафтов, соответствующих требованиям импортонезависимости. Это подтверждает зрелость обеих технологий и их готовность к промышленному применению в самых разных сегментах рынка», – отметил Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ РОСА.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В Москве водители смогут отслеживать работу светофоров в реальном времени через навигаторы с «Яндекс Картами» и 2ГИС

Сотни миллионов людей в одночасье стали мишенями для хакеров. Виновата ОС Android

Российская компания выпустит универсальный инструмент Java-программиста на замену иностранным. За ней стоят создатели Astra Linux и выходцы из Oracle

Microsoft выпустила два обновления Windows, полностью ломающие систему и отправляющие ее в «синий экран смерти»

«Касперский»: число вредоносных файлов в Сети выросло в 25 раз

Математика обвинили в краже криптовалюты на $65 млн с помощью профессиональных навыков

Конференции

Low-code и no-code 2025

Рынок CRM 2025

Рынок IBP-систем 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Доступные игровые ноутбуки стоимостью до 100 000 рублей: хиты продаж

Лучшие стайлеры для волос: выбор ZOOM

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153