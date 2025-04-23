Подтверждена совместимость платформы «Боцман» и «РОСА Хром»

Успешно завершились испытания совместимости гибридной облачной платформы контейнеризации для управления мультикластерами Kubernetes «Боцман» и российской операционной системы «РОСА Хром», предназначенной для оснащения рабочих мест пользователей. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Компания «Платформа Боцман» (входит в «Группу Астра») получила сертификат совместимости с операционной системой «РОСА Хром Сервер», созданной АО «НТЦ ИТ РОСА». Экспертами компаний были проведены проверки работоспособности и корректности функционирования, показавшие полную совместимость систем. Итог проведенных испытаний зафиксирован сертификатом совместимости, открывающим партнерские отношения компаний в области развития отечественного ПО.

«Сертификат совместимости гарантирует, что операционная система и платформа контейнеризации корректно работают при совместном использовании и соответствуют современным требованиям безопасности. Компании РОСА и "Платформа Боцман" подтверждают, что внештатные ситуации при инсталляции, эксплуатации и обновлении обоих продуктов исключены. К достоинствам каждого из продуктов добавляется отсутствие временных сбоев, а следовательно, непредвиденных расходов бюджета, что немаловажно для заказчика, проектирующего свою информационную систему», – сказал Игорь Сорокин, коммерческий директор компании «Платформа Боцман».

«Совместимость с платформой "Боцман" позволяет использовать РОСА Хром в составе современных ИТ-ландшафтов, соответствующих требованиям импортонезависимости. Это подтверждает зрелость обеих технологий и их готовность к промышленному применению в самых разных сегментах рынка», – отметил Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ РОСА.