Macroscop и РОСА подтвердили совместимость своих решений

Компания РОСА, российский разработчик ИТ-платформ, и Macroscop, вендор программного обеспечения для видеонаблюдения, подтвердили совместимость своих решений. Эксперты компаний успешно протестировали ПО Macroscop версии 4.2 на ОС «РОСА Хром Рабочая станция» и «РОСА Хром Сервер». Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Подтвержденная совместимость открывает перспективы для реализации широкого спектра совместных проектов по обеспечению безопасности финансовых организаций, транспортных узлов, предприятий критической инфраструктуры, крупной промышленности, логистических центров и складов.

Macroscop – разработчик профессионального ПО для обеспечения безопасности с интеллектуальными функциями и нейросетевой видеоаналитикой. Уже сейчас в активе Macroscop более 15 тыс. реализованных проектов в таких отраслях, как: промышленность, банковская сфера, медицина, гостиничный бизнес, инфраструктурные объекты, государственный сектор, частные домохозяйства и др.

«РОСА Хром» – семейство операционных систем для десктопных компьютеров и серверов, созданная на базе собственного репозитория ROSA 2021.1. Визуально ОС привычна для пользователей Windows. Важным плюсом является наличие предустановленных приложений для быстрого старта: почтовый клиент, браузер, офисный пакет, клиент быстрого обмена сообщениями и т.д. Все серверные мощности, которые задействуются для разработки и дистрибуции софта, расположены в России и защищены от закладок и недекларированных возможностей.

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Macroscop ­­– разработчик программных продуктов и аппаратных решений для систем IP-видеонаблюдения. Специализация компании – создание и вывод на рынки программного обеспечения, которое может найти применение в интеллектуальных системах безопасности, розничной торговле и других сферах жизни человека.

НТЦ ИТ РОСА – разработчик российских ИТ-платформ для создания единого безопасного информационного пространства вокруг пользователя. Программные продукты компании полностью закрывают все потребности бизнеса, госсектора и промышленных предприятий в создании единого цифрового пространства. В основе продуктовой экосистемы РОСА лежит защищенная, масштабируемая и оптимизированная для высоких нагрузок сертифицированная российская операционная система для компьютеров и серверов «РОСА Хром», ОС для мобильных устройств «РОСА Мобайл» и портативная ОС на флеш-токене «РОСА Барий». В портфеле компании – средства виртуализации, управление доменом, резервное копирование виртуальной среды, VDI, платформы управления операционными системами и гибридной виртуальной инфраструктурой.