Компьютеры X-Com серии Business совместимы с ОС «Роса Хром 12»

Группа компаний X-Com завершила сертификационные испытания, в ходе которых подтверждена совместимость компьютеров, выпускаемых под собственной торговой маркой, с российской операционной системой «Роса Хром 12», разработанной НТЦ ИТ «Роса».

Рабочие станции X-Com серии Business типовых и кастомизированных конфигураций представляют универсальную базу для организации офисных рабочих мест. Встроенные SSD-накопители обеспечивают быструю загрузку операционных систем и готовность к работе, а большой памяти позволяет хранить многочисленные документы, презентации, аудио- видеоролики и другие рабочие материалы. Подтвержденная вендором совместимость с ОС «Роса» позволяет расширить их применение в проектах импортозамещения, выполняемых для предприятий госсектора, корпораций с госучастием, а также крупных отраслеобразующих компаний.

В X-Com действует система менеджмента качества, соответствующая международному стандарту ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008). В производстве применяются новейшие технологии контроля, а оборудование проходит 72-часовое испытание в термокамере под стресс-тестами, симулирующими пиковые нагрузки. Все рабочие станции проходят предпродажную подготовку и сопровождаются трехлетней гарантией. Обслуживание осуществляется собственным сервисным центром X-Com на собственной территории или (в рамках сервисного контракта) – на объекте заказчика. Квалификация сервисных инженеров и постоянно поддерживаемый склад оригинальных комплектующих ведущих мировых производителей позволяют осуществлять гарантийное и постгарантийное обслуживание в короткие сроки.