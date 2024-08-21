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Подтверждена технологическая совместимость продуктов Security Vision и «РОСА Хром 12»

Компания Security Vision и российский разработчик операционных систем и средств виртуализации НТЦ ИТ РОСА завершили комплексное тестирование совместимости своих продуктов. Итогом стало подтверждение стабильной и корректной работы платформы автоматизации процессов обеспечения информационной безопасности Security Vision и операционной системы «РОСА Хром 12», предназначенной для оснащения рабочих мест пользователей без специальных требований по информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Продукты обоих вендоров сертифицированы ФСТЭК и входят в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Уже несколько лет компании сотрудничают и проводят испытания своих продуктов на технологическую совместимость.

Объединение продуктов Security Vision и «РОСА Хром 12» позволит заказчикам сформировать стабильную и отказоустойчивую инфраструктуру, максимально защищенную от кибератак и вредоносного ПО.

Разработчики начинают смотреть в сторону открытых LLM-библиотек
бизнес

«Мы стремимся к обеспечению совместимости наших продуктов с максимальным числом решений ведущих российских вендоров. Это обеспечивает универсальность применения систем бренда Security Vision и возможность их органичного включения даже в самый сложный корпоративный стек», — отметил Руслан Рахметов, генеральный директор Security Vision.

«Технологическая совместимость наших решений с продуктами Security Vision является важным шагом на пути к созданию защищенных и стабильных ИТ-инфраструктур для отечественных организаций. Это сотрудничество подтверждает наш общий курс на развитие и укрепление отечественных технологий, что особенно актуально в условиях современных вызовов информационной безопасности», — сказал Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию компании РОСА.

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