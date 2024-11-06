Представлен новый релиз «РОСА Хром» 12.6

НТЦ ИТ РОСА, российский разработчик операционных систем и инфраструктурных решений, представляет новую версию операционной системы для рабочих станций и серверов — «РОСА Хром» 12.6. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

В новом релизе была улучшена совместимость с различными архитектурами, включая поддержку российских процессоров «Байкал» на архитектуре aarch64. Это дает возможность системным администраторам более гибко интегрировать отечественное решение в существующую ИТ-инфраструктуру, минимизируя зависимость от зарубежных решений.

Помимо этого, были закрыты обнаруженные с момента предыдущего релиза уязвимости (CVE), благодаря чему система стала более надежной и стабильной. Безопасность и защита данных остаются приоритетом для компании РОСА: добавлена поддержка шифрования дисков с автоматической разметкой и хранением паролей в TPM (Trusted Platform Module). Теперь пользователи могут безопасно хранить пароли для шифрованных дисков в TPM, что исключает вероятность их компрометации. Проведены доработки для автоматической блокировки экрана при изъятии смарт-карты для авторизации в проводной или беспроводной сети по протоколу 802.1х, что позволяет корпоративным заказчикам выстроить грамотную систему безопасности или перевести существующую на решения компании РОСА.

В новую версию включена улучшенная совместимость с различным оборудованием, в том числе с рядом современных моделей принтеров и МФУ. Уделено внимание улучшению пользовательского опыта, например, исправлена работа системы проверки орфографии в отношении буквы «ё». Ранее слово, написанное через «ё», воспринималось как ошибочное и подчеркивалось волнистой линией, что могло вводить в заблуждение пользователя. Теперь правильными считаются оба варианта, то есть написанные через «ё» и «е». Также в систему добавлена поддержка ввода китайских иероглифов с помощью система ввода разных языков fcitx.

Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию компании РОСА: «Обновление «РОСА Хром» 12.6 особенно важно для корпоративных клиентов и государственных органов, поскольку оно позволяет значительно улучшить производительность рабочих процессов, а также упростить администрирование ИТ-инфраструктуры. Поддержка российских процессоров и интеграция передовых средств защиты данных подтверждают нашу приверженность к развитию отечественных технологий и созданию надежных ИТ-решений для всех секторов экономики».