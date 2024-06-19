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«Роса Хром» получила сертификат ФСТЭК

НТЦ ИТ «Роса» объявил о завершении сертификационных испытаний операционной системы «Роса Хром 1.4» в версиях «Рабочая станция» и «Сервер» на соответствие четвертому уровню доверия к средствам защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий. Программный продукт получил сертификат соответствия ФСТЭК России №4818.

Операционная система «Роса Хром» создана на основе собственного репозитория Rosa 2021.1, в которой используются самые актуальные версии ядра, а все компоненты проверены на совместимость друг с другом. Важной особенностью является наличие собственного репозитория, который создавался более 10 лет в России. Он содержит более 35 тыс. приложений и компонентов. ОС поддерживает аппаратные платформы x86 и ARMv8, e2k («Эльбрус») и RISC-V. Для сборки и управления жизненным циклом дистрибутива используется собственная среда и платформа ABF. Все серверные мощности, которые задействуются для разработки и дистрибуции софта, расположены в России и защищены от закладок и недекларированных возможностей. ОС «Роса Хром» включена в Единый реестр российского ПО Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ под №1607.

«Роса Хром Рабочая станция» — это операционная система для компьютеров. Визуально она привычна для пользователей Windows. Важным плюсом является наличие предустановленных приложений для быстрого старта: почтовый клиент Thunderbird, браузер Chromium, офисный пакет Libreoffice, клиент быстрого обмена сообщениями Telegram-desktop. ОС можно администрировать с помощью предустановленных графических программ: панель управления для настройки разных компонентов системы и запуска программ с приоритетами выполнения. Предустановлен проприетарный драйвер видеокарт Nvidia.

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Импортонезависимость

«Роса Хром Сервер» — это операционная система для серверов, которая обладает высокой стабильностью работы. Поддерживает популярные средства контейнеризации, оркестрации и доставки приложений: Docker, Kubernetes и другие, а также криптографическую библиотеку OpenSSL, хеширования паролей по ГОСТу и использование защищенных VPN. Поставляется как минималистичный дистрибутив, на который можно быстро установить из репозитория нужные компоненты.

Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию компании «Роса», сказал: «Завершение сертификационных испытаний подтверждает высокое качество и надежность нашего программного продукта, который соответствует самым строгим требованиям ФСТЭК России».

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