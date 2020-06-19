R-Vision обновила платформу реагирования на инциденты ИБ Incident Response Platform

R-Vision обновила платформу реагирования на инциденты информационной безопасности R-Vision Incident Response Platform. В R-Vision IRP 4.4 появились вложенные сценарии реагирования, поддержка работы с массивами данных в карточке инцидента и ряд улучшений для повышения удобства и скорости работы оператора.

Одна из важных функциональных новинок релиза - возможность работать с массивами данных. В карточке инцидента они отображаются в виде таблицы. Новый формат позволяет хранить в рамках инцидента списки информации, например, связанные индикаторы компрометации, перечень внедренных мер или чек-лист необходимых действий для выполнения оператором. Массив данных можно вывести из системы в формате JSON или CSV целиком или в виде отдельных строк или колонок, которые адресуются тегами. Так можно сгенерировать уведомление или запрос информации с автоматической подстановкой данных из массива.

В R-Vision IRP 4.4 поддержан запуск из сценария реагирования других сценариев, уже созданных в продукте. Вложенные плейбуки позволяют гибко настроить и легко корректировать алгоритмы реагирования. В Циклическом действии и действии типа Решение превышение лимита счетчика времени может использоваться в качестве критерия, что дает возможность инициировать какое-либо действие при нарушении SLA.

Появилась индикация количества непросмотренных инцидентов, функция быстрого назначения текущего пользователя ответственным за инцидент и ряд других улучшений, направленных на более удобную работу операторов SOC.

«В релизе 4.4 основные усилия команды разработки были направлены на повышение гибкости платформы в части работы с данными, как с позиции их обработки, так и при отображении в интерфейсе системы», – отметил Данил Бородавкин, руководитель продуктового направления IRP.

Расшились варианты визуализации данных: при создании графика через конструктор появилась опция отображения допустимого уровня и линии тренда, для диаграмм можно указать данные в процентах. Усовершенствован конструктор отчетов, для созданных в нем отчетов доступна возможность экспорта и импорта, вся отчетность теперь разделена на две вкладки: системные шаблоны и конструктор отчетов.

В R-Vision IRP 4.4 поддержана авторизация через внешние сервисы по протоколу OAuth 2.0. Чтобы авторизоваться, пользователю необходимо выбрать провайдера на странице авторизации R-Vision. Список доступных провайдеров настраивается администратором.

Платформа R-Vision IRP представляет собой продукт класса SOAR, который агрегирует данные об инцидентах из множества источников, обогащает дополнительным контекстом, автоматизирует рутинные процессы по обработке инцидентов, процедуры реагирования и координацию действий команды центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ (SOC), повышая его эффективность и скорость реакции на киберугрозы.