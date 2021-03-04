R-Vision выпустила новую версию платформы реагирования на инциденты ИБ R-Vision IRP

R-Vision выпустила новую версию платформы реагирования на инциденты информационной безопасности R-Vision IRP. В версии 4.5 появилась возможность использовать сценарии реагирования для нескольких организаций в режиме multitenancy, настраиваемая валидация значений для полей карточки инцидента, новые методы Public API, а также ряд улучшений, способствующих повышению эффективности работы аналитика SOC.

В R-Vision IRP 4.5 появилась возможность формирования иерархии организаций в режиме мультиарендности, что особенно актуально для организаций с разветвленной филиальной сетью и для MSS-провайдеров. В новом формате родительская организация может распространять действие сценариев реагирования и коннекторов на нижестоящие организации. Это упрощает настройку автоматизации обработки инцидентов в больших компаниях и в случае сервисной модели предоставления ИБ-услуг заказчикам.

Расширены функции Public API, благодаря чему можно выгрузить из системы базу инцидентов и использовать полученные данные во внешних системах, например, для формирования необходимых отчетов, графиков, прогнозов, а также в рамках проведения оценки и анализа рисков в организации.

В системе реализована возможность валидировать поля карточки инцидента. Механизм проверки данных на соответствие заданному формату настраивается с помощью регулярных выражений для любого поля формы инцидента. Регулярные выражения для удобства использования могут быть сохранены в специальном справочнике.

«В релизе 4.5 основные усилия направлены на повышение удобства работы с системой при ее использовании провайдерами сервисов мониторинга безопасности и крупными компаниями с разветвленной структурой дочерних организаций. Переход на дерево тенантов, являющееся основой для нововведений, коснулся сценариев реагирования, а в дальнейшем будет распространен и на другие функциональные возможности продукта. Еще одно важное улучшение – API для выгрузки инцидентов. Это очень хороший интеграционный задел. В новых версиях системы функциональность API также будет прирастать», – отметил Данил Бородавкин, руководитель продуктового направления IRP.

В новой версии платформы можно извлекать данные по контролируемым активам из произвольного источника путем написания скрипта на Python – одном из самых используемых языков программирования.

Появилась возможность автозаполнения электронной формы для отправки данных в ФинЦЕРТ, что актуально для финансовых и кредитных организаций и снимает необходимость выполнения рутинных задач со специалистов центров мониторинга.

В новой версии системы любое текстовое значение в поле карточки инцидента можно представить в виде гиперссылки, формируемой по заданному правилу из его значения. В сценариях реагирования для действия «Уведомление» добавлена возможность прикрепить к электронному письму файлы свидетельств по инциденту, благодаря чему пользователь получит более широкий контекст инцидента.

Платформа R-Vision IRP представляет собой продукт класса SOAR, который агрегирует данные об инцидентах из множества источников, обогащает дополнительным контекстом, автоматизирует рутинные процессы по обработке инцидентов, процедуры реагирования и координацию действий команды центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ (SOC), повышая его эффективность и скорость реакции на киберугрозы.