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Global Ports Глобал Портс УК
Global Ports и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6294 1
|Николаев Константин 14 4
|Лукашенко Александр 98 1
|Ничипоренко Алексей 30 1
|Борматова Светлана 10 1
|Ермолин Алексей 2 1
|Сопельник Борис 3 1
|Николаенко Константин 1 1
|Шилов Сергей 91 1
|Арсентьев Илья 15 1
|Аликошвили Георгий 17 1
|Круглов Максим 26 1
|Старовойтов Константин 9 1
|Фролов Валерий 5 1
|Мустафин Рустем 1 1
|Бирюков Юрий 1 1
|Корсаков Артем 1 1
|Майсон Евгений 1 1
|Гайнутдинов Динар 1 1
|Бурков Вячеслав 1 1
|Лучкин Вадим 1 1
|Кайгородова Дарья 1 1
|Солин Иван 1 1
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