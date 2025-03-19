Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171813
ИКТ 13381
Организации 10491
Ведомства 1452
Ассоциации 987
Технологии 3409
Системы 25321
Персоны 73696
География 2786
Статьи 1512
Пресса 1202
ИАА 687
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2597
Мероприятия 848

Global Ports Глобал Портс УК


19.03.2025 Николаев Константин Юрьевич: от логистики к виноделию 1
06.06.2023 «Шерпа роботикс» автоматизировала рабочие процессы Global Ports 1
07.02.2023 Группа «Дело» при поддержке «Гринатом простые решения» разработала программу перехода на отечественное ПО 1
25.04.2016 Россияне построили в Белоруссии ЦОД для электронного правительства 1
21.04.2016 Россияне построили единственную 4G-сеть в Белоруссии 1
14.04.2016 Конференция CNews: «ИТ-решения на транспорте и в логистике» 1
30.08.2013 Россияне станут LTE-монополистом в Белоруссии 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Global Ports и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12957 3
beCloud - Белорусские облачные технологии 12 3
Huawei 3976 2
Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 87 2
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 106 2
МегаФон 9082 1
Ростелеком 9819 1
SAP SE 5305 1
8346 1
ZTE Corporation 751 1
Citrix Systems 818 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 344 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1491 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 224 1
Белтелеком - Beltelecom - Республиканское унитарное предприятие электросвязи в Белоруссии 95 1
A1 Telekom Austria Group - Mobilcom Austria 60 1
Sherpa Robotics - Шерпа роботикс 10 1
Дело ГК - ДелоТех 6 1
Мостотрест ГУП 14 3
Globaltrans - Глобалтранс 8 3
ТрансКонтейнер 38 1
Рускон - Ruscon 4 1
РЖД - Российские железные дороги 1927 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 1
Pony Express - Фрейт линк 69 1
РЖД Логистика 21 1
АЛИДИ - ALIDI 21 1
ФосАгро Транс 3 1
Nawinia - Навиния 3 1
GEFCO - Жефко 4 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 109 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2924 1
Совет Министров Республики Беларусь - Правительство Белоруссии 22 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 674 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 112 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3381 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5027 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 86 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 24 1
Минтранс РФ - Росжелдор - Федеральное агентство железнодорожного транспорта Российской Федерации 18 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6294 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67546 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8423 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15948 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19999 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5506 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12717 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12627 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5388 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2209 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4638 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5803 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11202 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28257 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 288 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16167 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1085 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10418 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1738 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51672 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31267 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6477 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9270 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1269 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30128 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 374 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21487 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24457 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3336 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3045 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28086 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 99 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 864 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11754 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6361 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1032 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1195 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12120 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20877 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3452 1
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi 331 1
BeCloud LTE-сеть 2 2
Oracle Java - язык программирования 3110 1
Microsoft Exchange 1748 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 949 1
РСПД - Региональная сеть передачи данных 10 1
Sherpa RPA 25 1
Росатом - Гринатом - Атом.Порт 17 1
Николаев Константин 14 4
Лукашенко Александр 98 1
Ничипоренко Алексей 30 1
Борматова Светлана 10 1
Ермолин Алексей 2 1
Сопельник Борис 3 1
Николаенко Константин 1 1
Шилов Сергей 91 1
Арсентьев Илья 15 1
Аликошвили Георгий 17 1
Круглов Максим 26 1
Старовойтов Константин 9 1
Фролов Валерий 5 1
Мустафин Рустем 1 1
Бирюков Юрий 1 1
Корсаков Артем 1 1
Майсон Евгений 1 1
Гайнутдинов Динар 1 1
Бурков Вячеслав 1 1
Лучкин Вадим 1 1
Кайгородова Дарья 1 1
Солин Иван 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146658 4
Беларусь - Белоруссия 5761 3
Беларусь - Минск 641 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43675 1
Турция - Турецкая республика 2393 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1357 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14186 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17613 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5839 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51822 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18880 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24439 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13805 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3573 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8744 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2151 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 282 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2457 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8681 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5511 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6025 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1800 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 871 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7121 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 142 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1009 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11278 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1918 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349590, в очереди разбора - 762004.
Создано именных указателей - 171813.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие геймерские мониторы: выбор ZOOM

Обзор Acer Predator Triton Neo 16: строгий «универсал» для игр и работы

Лучшие умные весы 2025 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153