«Газинформсервис» и «САФИБ» представили импортонезависимое ИТ-решение

Компании «Газинформсервис» и «САФИБ» завершили тестирование на совместимость своих продуктов: системы управления базами данных (СУБД) Jatoba и программного комплекса (ПК) «Ассистент». Это открывает новые перспективы для построения безопасной ИТ-инфраструктуры на базе отечественных решений. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

СУБД Jatoba – это ПО, предназначенное для создания и управления реляционными базами данных. Система обеспечивает многопользовательский доступ к информации с учетом различных уровней конфиденциальности. Jatoba построена на базе СУБД с открытым кодом Postgresql, соответствует мировым стандартам безопасности и подходит для проектов любого масштаба.

«Ассистент» – это программный комплекс для организации безопасного удаленного доступа, управления и администрирования компьютерной техники и серверного оборудования внутри изолированной защищенной локальной сети или через интернет. Соответствует требованиям информационной безопасности и допускается к применению в государственных информационных системах, информационных системах персональных данных, автоматизированных системах управления и объектах критической информационной инфраструктуры, что подтверждается сертификатом ФСТЭК России № 4162, переоформлен 7 июля 2023 г. Программный комплекс зарегистрирован в Едином реестре российских программ под номером 3173.

«Вопросы организации удаленного доступа всегда были актуальны для структур эксплуатации оборудования и информационных систем. В последние годы классические решения от иностранных разработчиков оказались несовместимы с политикой импортозамещения. Отличная новость состоит в том, что существует решение от отечественных разработчиков. Мы рады предоставить нашим партнерам из «САФИБ» возможности продукта Jatoba для использования в интеграции с программным комплексом «Ассистент», – отметил заместитель генерального директора – руководитель департамента организации работ с заказчиками компании «Газинформсервис» Роман Пустарнаков.