Подтверждена работоспособность продуктов «БОСС» на СУБД Jatoba

Российские компании SL Soft и «Газинформсервис» завершили тестирование совместимости своих программных продуктов: полнофункциональных решений для управления персоналом «БОСС» и СУБД Jatoba, предназначенной для создания и управления реляционными базами данных. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис».

В ходе проведенных испытаний подтверждена работоспособность HRM и HCM-продуктов «БОСС» на базе Jatoba — сертифицированной ФСТЭК СУБД, обеспечивающей многопользовательский доступ с разным уровнем конфиденциальности к расположенным в ней данным.

«БОСС» — это ИТ-системы корпоративного уровня, автоматизирующие задачи, связанные с учетом кадров, управлением персоналом, расчетами и отчислениями в фонды, а также управлением организационным построением персонала, профилированием и оценкой сотрудников, их развитием и вовлеченностью, мотивацией и эффективностью. Продукты изначально проектировались для работы с большими и сверхбольшими объемами данных: миллионами лицевых счетов и физических записей, а веб-решение рассчитано на работу в условиях множественных одновременных подключений: число пользователей может измеряться десятками и даже сотнями тысяч человек.

Ядро отечественной СУБД Jatoba построено на основе одной из самых известных и распространенных в мире баз данных с открытым кодом — PostgreSQL. Она используется в решениях для ИТ-систем крупнейших корпораций с размерами массивов данных до десятков терабайт и десятками миллионов транзакций в день. Система соответствует принятым в мировой практике промышленным стандартам качества, надежности, безопасности и сохранности информации.

Таким образом, СУБД Jatoba стала одним из возможных вариантов для работы продуктов линейки «БОСС», способным поддерживать высокую рабочую нагрузку, быстродействие системы и обеспечивать защиту персональных данных.

«Сотрудничество с компанией «Газинформсервис», в рамках которого доказана работоспособность наших продуктов на базе национальной СУДБ Jatoba, — часть стратегии развития линейки «БОСС». Мы продолжаем совместную работу с российскими ИТ-производителями по созданию стеков отечественного ПО. Это удобно и выгодно нашим заказчикам — крупным коммерческим предприятиям, для которых вопросы импортозамещения ПО стали объективной реальностью», — сказал управляющий директор «БОСС» Михаил Гусев.

«СУБД Jatoba, как уникальное решение, способно предоставить свои технологии в работе с данными совершенно различным целевым системам. Мы рады сотрудничеству с «БОСС» и возможности предоставить свою помощь в организации высокопроизводительных и безопасных систем по автоматизации бизнес-процессов корпоративного уровня», — сказал заместитель генерального директора — директор департамента организации работ с заказчиками компании «Газинформсервис» Роман Пустарнаков.

HRM-система «БОСС» и СУБД Jatoba включены в Реестр российских программ для ЭВМ и БД, относятся к приоритетным при осуществлении закупок отечественной ИТ-продукции, а единый стек этих продуктов расширяет возможности выбора для госкорпораций, компаний с госучастием и всех субъектов КИИ при решении вопросов импортозамещения.