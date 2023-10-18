Разработчик системы «Платон» выбрал сервис кадрового ЭДО от HRlink

Проектная компания «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС), специализирующаяся на разработках транспортных ИТ-систем, перешла на безбумажный кадровый документооборот. С помощью российского сервиса HRlink для удаленного оформления HR-документов РТИТС уменьшила нагрузку на кадровый отдел. Также компания оптимизировала работу с архивами, которые ежегодно пополнялись на несколько томов только за счет оформления отпусков сотрудников. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

Основное направление работы РТИТС — разработка программного обеспечения для транспортной инфраструктуры. Компания развивает цифровые сервисы, среди которых система взимания платы за движение большегрузов «Платон». Кроме того, РТИТС принимает участие в федеральных мегапроектах, таких как создание беспилотных логистических коридоров и организация бесшовной грузовой логистики.

Штат компании насчитывает 1,5 тыс. сотрудников. У РТИТС есть 138 обособленных офисов, которые работают в каждом федеральном округе страны, обеспечивая водителей бортовыми устройствами для движения по федеральным трассам. Кадровое делопроизводство при этом распределено по восьми филиалам в разных регионах.

Сеть представительств РТИТС, а также расположение ряда офисов в труднодоступных местах значительно осложняли работу HR-подразделения. Дополнительные трудности возникали, когда кадровым сотрудникам из московского офиса приходилось заменять своих коллег в других регионах на время отпусков или больничных — документооборот приходилось вести из Москвы, а это было долго и дорого. В 2022 г. собственники РТИТС предложили компании оцифровать кадровое делопроизводство и обеспечить возможность удаленного оформления HR-документов.

Для выбора подрядчика компания объявила конкурс. Смотрели на наличие on premise версии сервиса кадрового ЭДО, возможности интеграции с «1С», а также помощи в обучении сотрудников в процессе внедрения платформы. По итогам отбора всем положениям технического задания соответствовало только предложение от HRlink.

Соглашение было подписано в ноябре 2022 г., а в марте 2023 г. начался пилотный проект. Первыми переходить на безбумажный кадровый документооборот начали офисы в Москве, а также северо-западный филиал РТИТС, в который входят отделения в более чем 20 городах. Всего в тестовую группу вошли 400 человек. Полностью компания перешла на удаленный кадровый документооборот в сентябре 2023 г. — последними к системе подключили офисы Южного федерального округа.

Стратегическое партнерство или продажа? Новые реалии в среде услуг цифровой трансформации бизнеса Бизнес

«Работать с бумагами КДП в РТИТС было достаточно сложно. В компании было обычным делом, когда документ на подпись нужно доставить в точку, до которой не ходит привычный транспорт. Переход на онлайн-подписание HR-документов в нашем случае — это важный путь, который мы прошли с командой HRlink. Специалисты HRlink всегда были готовы ответить на наши вопросы, обеспечить обучающими материалами, что позволило нам в довольно короткие сроки внедрить кадровый ЭДО во внутренние процессы», — сказала Екатерина Люлюкина, начальник отдела кадрового администрирования РТИТС.

«Нам особенно приятно получать позитивные отзывы от технологических компаний — самых требовательных пользователей цифровых сервисов. Кадровый ЭДО постепенно охватывает всю страну, и такие федеральные компании, как РТИТС, двигают вперед процесс перехода на безбумажный документооборот, доказывая надежность и безопасность решения», — отметил Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.

***

HRlink позволяет полностью перейти на цифровой документооборот с сотрудниками, формировать, подписывать и хранить электронные кадровые документы. Сервис автоматизирует рутинные операции кадрового делопроизводства и управления трудовыми отношениями, обеспечивает экономию на доставке и хранении документов, защиту от рисков потери документов.