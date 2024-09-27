IVA Technologies и «РТ-Инвест Транспортные Системы» договорились о партнерстве

IVA Technologies, российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций, и «РТ-Инвест Транспортные Системы» («РТИТС»), компания-разработчик интеллектуальных транспортных систем федерального охвата, подписали соглашение о сотрудничестве в целях внедрения российских технологий и решения задач импортозамещения.

В рамках соглашения стороны планируют совместно разрабатывать и внедрять современные решения в области цифровой трансформации транспорта и логистики России.

Антон Замков, генеральный директор «РТ-Инвест Транспортные Системы», сказал: «В транспортной отрасли России безопасные корпоративные коммуникации играют ключевую роль в обеспечении эффективной работы и защиты интересов всех участников процесса. От грузоперевозок до пассажирских перевозок, надежная связь между различными звеньями цепи поставок, а также между операторами и клиентами, является основой для успешного функционирования. Инвестирование в современные технологии и развитие коммуникационных процессов — это не только вопрос безопасности, но и стратегический шаг к успешному будущему отрасли».

Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies, отметил: «IVA Technologies активно расширяет свое присутствие в транспортной отрасли, укрепляя свои позиции и обеспечивая надежные корпоративные коммуникации. Мы создаем импортонезависимый ландшафт, что является важнейшим шагом для повышения устойчивости и безопасности в отечественной транспортной сфере. Компания «РТ-Инвест Транспортные Системы» обладает высокими профессиональными компетенциями в области разработки, эксплуатации и модернизации интеллектуальных транспортных систем федерального уровня. Поэтому мы объединяем усилия, чтобы оптимизировать бизнес-коммуникации, сделав их более эффективными и клиентоориентированными. Наше сотрудничество приведет к улучшению качества услуг и повышению общей эффективности работы транспортной системы».