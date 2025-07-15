«Инферит» сообщает о включении ноутбука Inferit Mercury в реестр отечественной продукции Минпромторга

Ноутбук Inferit Mercury внесен в реестр отечественной продукции Минпромторга (реестровый номер № 10648086). Модель разработана российским ИТ-вендором «Инферит» (ГК Softline). Получение официального статуса подтверждает соответствие устройства требованиям импортонезависимости и отвечает стратегии ГК Softline по развитию собственных продуктов и обеспечению технологического суверенитета. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Inferit Mercury — первая модель ноутбука вендора с диагональю экрана 15,6 дюйма. Устройство оснащено процессором Intel Core i5-1334U (Raptor Lake-U), SSD на 512 ГБ и оперативной памятью 8 ГБ с возможностью расширения до 32 ГБ DDR4. Вес устройства — 1,7 кг, корпус выполнен из алюминия и пластика.​

Дисплей имеет разрешение 1920×1080 пикселей и угол раскрытия до 175°. Матовое покрытие экрана снижает блики, а клавиатура с подсветкой позволяет работать при любом освещении. Встроенная 2-мегапиксельная камера со шторкой обеспечивает конфиденциальность.​

Ноутбук оснащен разнообразными портами: тремя USB типа A (включая один USB 3.2 Gen2), одним USB типа C, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, аудиовходом и кардридером на 6-in-1 SD. Устройство поддерживает технологии беспроводной связи Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.2, а также имеет порт Ethernet RJ45 для проводного подключения к сети.​

Inferit Mercury может поставляться с предустановленной ОС «МСВСфера», которая входит в реестр отечественного ПО. Операционная система отличается интуитивно понятным интерфейсом, привычным для пользователей Windows и macOS.​

«Включение Inferit Mercury в реестр Минпромторга открывает “Инферит” новые возможности для участия в государственных проектах и тендерах, а также служит подтверждением, что наша техника отвечает высоким требованиям и ИТ-стандартам. Мы внимательно слушаем рынок, адаптируем решения под реальные задачи заказчиков и делаем упор на стабильность, совместимость и надежность нашей продукции», — отметил Андрей Ильичев, руководитель департамента продуктовых решений «Инферит Техника».