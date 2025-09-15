Acer выпустила новые ноутбуки Aspire Lite 14 и 17 для повседневных задач

Линейка ноутбуков Acer Aspire Lite пополнилась новыми моделями: Aspire Lite 14 с диагональю экрана 14 дюймов и Aspire Lite 17 с диагональю экрана 17,3 дюйма. Новинки созданы для решения повседневных задач: работы с документами, онлайн-обучения и развлечений. При этом доступная цена делает их привлекательным выбором для широкого круга пользователей.

Ноутбуки Acer Aspire Lite выполнены в лаконичном и стильном дизайне с тонкими рамками экрана, занимающего 86% от площади корпуса. Прочный матовый корпус серебристого цвета стойко переносит любые невзгоды насыщенной эксплуатации.

14-дюймовая модель Aspire Lite 14 отличается компактными габаритами (размером с лист бумаги формата А4) и небольшим весом (1,17 кг), что позволяет удобно переносить устройство. Такой ноутбук будет органично смотреться и за столиком в кафе, и в переговорной офиса, и у студента в рюкзаке. Acer Aspire Lite 14 — практичное решение для комфортной работы в мобильном ритме жизни.

Полноразмерный ноутбук Aspire Lite 17 решает не только бытовые и учебные задачи, но и офисные. Большой 17-дюймовом экран, полноразмерная клавиатура и тонкий 19.9 мм корпус добавит комфорт в повседневных задачах. Aspire Lite 17 заменит вам домашний компьютер, при этом при необходимости вы всегда сможете взять его с собой.

Модели Aspire Lite 14 оснащены IPS-матрицей формата 16:10 диагональю 14” с разрешением 1920х1200 пикселей. Такой экран обеспечивает комфортную работу в офисных и учебных приложениях, радуя глаз приятной картинкой с 100% охватом sRGB и яркостью до 300 нит.

У моделей Aspire Lite 17 применяется 17.3” TN-матрица разрешением 1600х900 пикселей, яркостью до 250 нит и охватом 45% цветового пространства NTSC при широких углах обзора. У обеих моделей эффективное матовое антибликовое покрытие ComfyView и натуральная цветопередача гарантируют удобную работу в офисных и учебных приложениях, а также комфортный просмотр разнообразного контента.

Сердцем новинок Aspire Lite выступают энергоэффективные процессоры Intel, подобранные с акцентом на разные сценарии применения.

Ноутбуки Acer Aspire Lite обладают широким набором современных интерфейсов. Общими чертами всей серии Aspire Lite является поддержка беспроводных стандартов Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, а также наличие портов USB 3.2, современного Type-C с функциями питания и передачи видео, разъема HDMI 1.4 и комбинированного аудиовыхода.

Но есть и отличия в оснащении: Aspire Lite 14 оснащен слотом для карт памяти microSD и отличается длительной автономной работой — до 9,5 часов. А Aspire Lite 17 предлагает расширенную комплектацию портов, включая три USB 3.2 Gen1 и замок Kensington.

Важная особенность серии — поддержка зарядки через USB Type-C, что позволяет заряжать ноутбук от сторонних адаптеров, не используя компактное 65-ваттное зарядное устройство из комплекта. Ноутбуки готовы к видеозвонкам благодаря веб-камере 720p и встроенному микрофону с цифровым шумоподавлением.