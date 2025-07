«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж ноутбуков Acer

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж линейки ноутбуков Acer. Устройства сочетают процессоры AMD и Intel, SSD-накопители, дисплеи диагональю 15,6 дюйма, а также предустановленную операционную систему Windows 11, что делает их готовыми к работе прямо «из коробки». Стоимость в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» от 60 990 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Acer Aspire Go AG15-71P-5053 — компактный и доступный ноутбук для базовых сценариев. Оснащен процессором Intel Core i3 13 поколения, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ.

Acer Aspire Go AG15-41P-R4X3 — мобильное решение с длительным временем автономной работы. Легкий корпус, энергоэффективная платформа AMD Ryzen 5 7535HS.

Acer Aspire 15 A15-41M-R1HS — сбалансированная модель для повседневного использования. Оснащена процессором AMD Ryzen 5 8640HS и SSD на 512 ГБ.

Acer Aspire 5 A515-57-7325 — ноутбук с процессором Intel Core i7 12 поколения, экраном Full HD и тонким корпусом.

Acer Aspire Go AG15-71P-73AT — конфигурация с процессором AMD Ryzen 7, 16 ГБ оперативной памяти и расширенным набором портов (включая USB-C и HDMI).

Acer Aspire 15 A15-41M-R10L — флагманская модель в линейке. Оснащена увеличенным объемом ОЗУ.

Цены на новинки в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо»: Acer Aspire Go AG15-71P-5053 — 60 999 руб., Acer Aspire Go AG15-41P-R4X3 — 64 999 руб., Acer Aspire 15 A15-41M-R1HS — 65 999 руб., Acer Aspire 5 A515-57-7325 — 68 999 руб., Acer Aspire Go AG15-71P-73AT — 70 999 руб., Acer Aspire 15 A15-41M-R10L — 74 999 руб.