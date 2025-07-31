Acer Aspire Lite: прорыв в мире доступных ноутбуков

На российском рынке появились в продаже доступные по цене ноутбуки Acer Aspire Lite. Современный дизайн и компактный размер для удобной переноски, передовая аппаратная начинка и конкурентная цена для решения широкого круга актуальных задач. Новинки оснащены энергоэффективными процессорами Intel/AMD с быстрой памятью, современными интерфейсами и АКБ повышенной ёмкости для автономности на целый день. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Основные характеристики ноутбуков Acer Aspire Lite: экран: 15.6/16 дюймов, IPS, разрешение 1920 x 1080 / 1920 x 1200; процессор: Intel N150, Intel N355, Intel Core i3-1305U, Intel Core i5-1334U, AMD Ryzen 5 7430U, AMD Ryzen 7 5700U; видеокарта: встроенная; оперативная память: до 16 ГБ DDR5; SSD-накопитель: до 512 ГБ PCIe NVMe; батарея: 45-58 Втч, время автономной работы до 9,5 ч; вес: 1,41—1,59 кг (зависит от модели).

Легкость и комфорт в современном темпе

Ноутбуки Acer линейки Lite созданы для эффективного выполнения широкого круга бытовых и учебных задач. Модели выполнены в практичном дизайне с тонкими рамками экрана и эргономичными инструментами ввода. Современная внутренняя компоновка также позволила увеличить прочность корпуса и снизить вес по сравнению с прошлыми поколениями ноутбуков Aspire.

Acer Aspire Lite

Ноутбуки Aspire Lite комплектуются яркими 15,6” IPS матрицами с разрешением 1920х1080 пикселей с тонкими рамками и 16” экранами соотношением сторон 16:10 и разрешением 1920х1200 пикселей. Корпуса выполнены из прочного пластика с эффективной системой охлаждения и широким набором современных интерфейсов, включая Wi-Fi 6ax, Bluetooth 5.1, HDMI, USB 3.2 и USB Type-C. Комплектное зарядное устройство мощностью 65 Вт позволяет быстро зарядить батарею и получить до 9.5 часов автономной работы.

Энергоэффективная начинка для продуктивной работы и отдыха

Ноутбуки Aspire Lite представлены в широком ассортименте конфигураций, что позволяет подобрать наиболее доступные решения для эффективного решения базовых учебных и бытовых задач. На выбор: с 4х ядерными процессорами Intel® processor N150 или энергоэффективными Core 3 N355 с 8 ядрами. Доступны и модификации с 5-ти ядерными Intel Core i3-1305U, либо 10-ти ядерными Intel Core i5-1334U для задач с повышенными требованиями к производительности.

Также доступны модификации с 6-ти ядерным AMD Ryzen 5 7430U, либо 8-ми ядерный AMD Ryzen 7 5700U с поддержкой до 16-ти потоков. Все модели комплектуются минимум 8 ГБ быстрой оперативной памяти и NVMe-накопителями до 512 ГБ.

Ноутбуки Acer Aspire Lite уже доступны к покупке в магазинах российских ритейлеров по цене от 28,999 тыс. руб.