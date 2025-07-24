Ноутбук Rikor NINO 203.7: до 4 мониторов для задач повышенной визуальной нагрузки

ГК «Рикор» выводит на рынок новую модель реестрового ноутбука NINO 203.7, созданного для специалистов, которым важны многозадачность и расширенное визуальное пространство. Благодаря поддержке подключения до четырех внешних мониторов устройство идеально подходит инженерным бюро, аналитическим отделам, центрам мониторинга, а также специалистам по видеомонтажу, программистам и трейдерам. Об этом CNews сообщили представители ГК «Рикор».

Rikor NINO 203.7 производится на высокотехнологичном заводе компании в Арзамасе с использованием автоматизированных линий сборки и многоступенчатого роботизированного контроля качества. Возможность одновременного подключения до четырех экранов позволяет организовать полноценную мультимониторную рабочую станцию на базе компактного устройства, что будет максимально удобно для ряда организаций и специалистов.

Например, инженеры-конструкторы смогут держать в поле зрения сразу CAD-проекты, документацию, средства связи и 3D-визуализацию. Аналитики и трейдеры получат возможность одновременно отслеживать графики, новости, внутренние отчёты и внешние информационные источники. Специалисты мониторинговых служб смогут наблюдать за несколькими камерами, системами безопасности и реестрами в режиме реального времени. Видеомонтажёры и стримеры будут рады использовать отдельные экраны для монтажа, предпросмотра, чатов и утилит.

Ноутбук оснащен производительным 10-ядерным процессором Intel Core i3 1220P, ярким 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920×1200 и яркостью 350 нит, а также широкими углами обзора 178°, что особенно важно при работе с несколькими экранами. Объём оперативной памяти может быть увеличен до 64 ГБ DDR5, а хранилище — до 2 ТБ благодаря двум слотам для SSD. Устройство предлагает широкий выбор портов: три USB-A 3.2 Gen2, три USB-C 3.2 Gen2, HDMI-вход и HDMI-выход, DisplayPort, microSD и аудиоразъём 3,5 мм.

Важно, что благодаря входному HDMI-порту ноутбук может использоваться как внешний дисплей — например, для стриминга или демонстрации контента. Удобная зарядка через универсальный кабель Type-C (65W) позволяет использовать один адаптер и для ноутбука, и для смартфона. Дополнительные плюсы — механическая шторка камеры для приватности, стереомикрофон с шумоподавлением и крышка, раскрывающаяся на 180 градусов, что удобно при совместной работе за одним столом.

Кроме того, устройство включено в Единый реестр российской промышленной продукции Минпромторга России и может быть применено в самом широком перечне государственных предприятий с высокими требованиями к локализации вычислительной техники.