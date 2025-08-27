Компания «Сила» представила ноутбук «Сила "Алдан" В-516»

Компания «Сила», российский производитель оборудования и разработчик ПО, представила корпоративный ноутбук «Сила "Алдан" В-516». С выходом новой модели в продуктовом портфеле компании появилось решение, в котором сделан упор на комфорт и безопасность использования как при работе из офиса, так и в удалённом режиме.

Удобство работы обеспечивает яркий дисплей 16” с тонкими рамками и углом раскрытия до 180°, а также бесшумный тачпад с увеличенной поверхностью и полноразмерной клавиатурой с двухуровневой подсветкой.

Безопасность данных и личной информации достигается наличием модуля безопасности TPM, сканера отпечатка пальцев, камеры с поддержкой Windows Hello для быстрой аутентификации и слота для замка Kensington.

Встроенная камера обеспечивает высокое качество изображения и эффективность онлайн-встреч. Широкий набор портов, отвечающих современным стандартам корпоративных заказчиков, включая Thunderbolt 4, гарантирует высокую скорость передачи данных. Предусмотрена также возможность увеличить оперативную память до 64 ГБ, используя два слота DDR4, что позволяет адаптировать устройство под конкретные потребности пользователя.

Ноутбук сопровождается расширенной 3-летней гарантией с возможностью увеличения срока до 5 лет.

Екатерина Кухарчук, руководитель направления «Персональные системы» компании «Сила», сказала: «Сила “Алдан” В-516» — это продуманный инструмент для бизнеса, сочетающий комфорт, надежность и высокий уровень защиты. Мы создали устройство, с которым одинаково удобно работать и в офисной инфраструктуре, и в условиях удаленной работы».

Ноутбук «Сила "Алдан" B-516» уже доступен для заказа.