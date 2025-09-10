Коллекционный ноутбук от MSI с изображением гравюры «Большая волна в Канагаве» доступен к покупке с 10 сентября

MSI представляет Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition — ноутбук ограниченной серии, который объединяет классику японского искусства и самые новые технологии ИИ. Эта коллаборация выпускается тиражом всего две тыс. экземпляров и подчеркивает: ноутбук — это не только инструмент для работы, но и показатель утонченного вкуса. Об этом CNews сообщили представители MSI.

В Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition установлен процессор от Intel® Core™ Ultra 7 до Intel® Core™ Ultra 9 с ускорением NPU (до 120 AI-TOPS), а магниево- алюминиевый корпус позволяет ноутбуку весить всего 990 г. Устройство оснащено 13,3-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2,8K, системой безопасности корпоративного уровня и функцией быстрой зарядки, обеспечивающей до 24 ч работы. Все это создано для профессионалов, которым необходимы мобильность и бескомпромиссная производительность.

Коллекционный ноутбук от MSI с изображением гравюры «Большая волна в Канагаве»

Модель демонстрирует мастерство искусства, редко встречающееся в современных технологиях. В партнерстве с японской компанией Okadaya – хранителем лакировальной техники Yamanaka (техника покрытия лаком, применяемая на деревянных заготовках, созданных на токарном станке) с более чем 400-летним наследием — компания MSI переосмысливает шедевр Хокусая «Великая волна у берегов Канагавы» с помощью техники маки-э с использованием порошка сусального золота. Каждая панель обработана вручную, поэтому не существует двух одинаковых ноутбуков. На каждом устройстве выгравирован уникальный номер (XXXX/1300), подчеркивающий его редкость и коллекционную ценность.

К каждому ноутбуку прилагается эксклюзивный брендированный набор аксессуаров: мышь, коврик для мыши и защитный чехол.