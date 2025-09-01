Разделы

«Авито»: ноутбуки к школе активнее всего покупают в Петрозаводске, а планшеты — в Барнауле

Специалисты «Авито» проанализировали продажи техники и мебели для школы в преддверии нового учебного года. Оказалось, что за последний месяц продажи ноутбуков сильнее всего выросли в Петрозаводске (+30%) и Кемерово (+19%), а планшетов — в Барнауле (+29%) и Севастополе (+21%). Продажи смарт-часов заметнее всего выросли в Петрозаводске (+13%) и Челябинске (+13%), а принтеров — в Липецке (+51%) и Иркутске (+33%). Об этом CNews сообщили представители «Авито»

В августе 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. на «Авито» выросли продажи ноутбуков. Заметнее всего — в Нижнем Новгороде, на 27%. На 10% чаще ноутбуки стали покупать в Барнауле, на 8% — в Екатеринбурге. Также в пятерку лидеров вошли Москва и Краснодар с ростом на 8% и 7% соответственно.

По сравнению с июлем 2025 г. в преддверии начала учебы продажи выросли еще сильнее, и в большинстве исследуемых городов. Самый заметный рост зафиксировали в Петрозаводске — на 30%. На 19% продажи ноутбуков выросли в Кемерово, на 18% — в Красноярске и Челябинске, и на 15% — в Саратове. Средняя цена на ноутбуки по России в августе составила 66 тыс. руб. в новом варианте и 20 тыс. руб. в ресейле.

Продажи планшетов за год заметнее всего выросли в Барнауле (+14%), Москве (+11%) и Архангельске (+8%). В топ-5 также попали Воронеж (+8%) и Севастополь (+4%). А за месяц самый активный рост продемонстрировали Барнаул (+29%), Севастополь (+21%), Оренбург (+20%), Салехард (+19%) и Симферополь (+18%). В среднем планшеты в августе стоили 24 тыс. руб. в новом виде и 11 тыс. руб. при покупке «с рук».

Смарт-часы по сравнению с 2024 г. чаще стали покупать в Оренбурге (+17%), Москве (+16%), Екатеринбурге (+7%), Симферополе (+7%) и Севастополе (+6%). По сравнению с июлем 2025 г. наиболее активный рост показали Петрозаводск (+13%), Челябинск (+13%), Архангельск (+13%), Липецк (+12%) и Ростов-на-Дону (+11%). В среднем по России они стоили 21 тыс. руб. в новом варианте и 10 тыс. руб. в ресейле.

Также на «Авито» выросли продажи принтеров, которые тоже часто нужны школьникам. Год к году самый высокий рост зафиксирован в Иркутске (+23%), Петрозаводске (+17%), Севастополе (+14%), Туле (+13%) и Москве (+13%). За месяц их продажи сильнее всего выросли в Липецке (+51%), Иркутске (+33%) и Туле (+30%). В пятерку лидеров также попали Ханты-Мансийск (+28%) и Нижний Новгород (+25%). Новые принтеры обходились покупателям в среднем в 30 тыс. руб., а б/у — в 8 тыс. руб.

